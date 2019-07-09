Финансы
Рубль слегка снижается к доллару и евро в начале торговВести.Финанс вчера в 03:25
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Хант назвал свободу прессы общемировой ценностью после недопуска RT
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в ходе своего выступления на открытии Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне, заявил, что свобода СМИ является ценностью мирового сообщества и способствует его процветанию.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Общество
«Киевская площадь» тиражирует проект гастроквартала «Депо»
Идея гастрономического квартала «Депо» принадлежит Владиславу Юсупову, двоюродному брату совладельца «Киевской площади» Года Нисанова, рассказал последний в интервью РБК.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Жертвами паводков в Иркутской области стали уже 24 человека
Ещё девять человек числятся пропавшими без вести. Ранее МЧС сообщило, что от наводнения пострадали 107 населённых пунктов в регионе.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Происшествия
Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»
Обновлено вчера в 17:50
Путешествия
Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Пять человек госпитализированы после ДТП с двумя автобусами в Улан-Удэ
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Cisco приобретет своего поставщика Acacia Communications за $2,6 млрд
Напомним, в августе 2018 года Cisco объявила о своём желании приобрести компанию Duo Security, специализирующуюся на проблемах кибербезопасности облачной среды, за $2,35 млрд.
Обновлено в 01:26
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Чтобы к 2025 г. доставлять через Северный Ледовитый океан нефть в Европу и Азию, «Роснефти» и участвующему в проекте «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова нужны крупные налоговые льготы, рассказали «Ведомостям» девять человек, шесть из которых – федеральные чиновники, а также консультант и два собеседника, близкие к одной из этих компаний.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия
95% пострадавших от наводнения в Иркутской области получили матпомощь
Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей на человека. Также уже выплачены компенсации за потерю имущества.
Обновлено вчера в 01:16
Футбол
«Манчестер Юнайтед» контролирует ситуацию с Погба
Обновлено 08 июля в 15:36
Здоровье
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами спасатели назвали головокружение и рвоту, а также покраснение места укуса.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Климкин назвал три условия «противодействия» России
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено вчера в 16:42
Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Интернет
В веб-камерах компьютеров Apple нашли уязвимость
В веб-камерах компьютеров американской корпорации Apple нашли уязвимость.
Обновлено в 00:55
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая
В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено вчера в 21:42
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В результате подрыва мины в Сирии погибли семь детей
В результате срабатывания заложенной террористами мины в провинции Дейр эз-Зор на юго-востоке Сирии погибли семь детей.
Обновлено вчера в 19:17
Теннис
Свитолина победила Мухову и сыграет с Халеп в полуфинале Уимблдона
Обновлено вчера в 11:59
Общество
В Китае приготовились открыть аэропорт в форме звезды
К югу от центра Пекина 30 сентября 2019 года откроется новый международный аэропорт Дасин. Воздушная гавань построена в виде звезды.
Обновлено в 01:23
Политика
В Екатеринбурге открылся саммит GMIS
Сегодня, 9 июля, в Екатеринбурге открылся глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS).
Обновлено вчера в 03:08
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59