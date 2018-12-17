Финансы
Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения на предыдущих торгах.
Интерфакс02:27
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Финансы
Аппетит к риску на внешнем рынке снижается
На внешнем рынке индекс S&P 500 понизился на 1,3% за неделю.
Обновлено в 02:54
Финансы
Риски следующего года заставили ЦБ повысить ключевую ставку
ЦБ подтвердил статус одного из самых труднопрогнозируемых регуляторов на развивающихся рынках, второй раз за полгода повысив ключевую ставку на 25 п. п. – до 7,75% годовых.
Обновлено вчера в 15:23
Финансы
Украина потратит почти треть бюджета на 2019 год на погашение госдолга
Почти треть бюджета Украины на 2019 год будет направлена на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов, заявил замглавы украинского Минфина Сергей Верланов.
Обновлено в 05:16
Финансы
Неблагоприятная статистика сыграла на руку «медведям» в Европе
В пятницу, 14 декабря, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на отрицательной территории в связи с неблагоприятной статистикой из Китая, а также негативными данными по еврозоне, что вызвало опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики.
Обновлено в 01:05
Финансы
У коллекторов прибавилось работы
По итогам девяти месяцев 2018 года впервые после 2015 года зафиксирован рост объема передаваемой в работу коллекторам просроченной задолженности.
Обновлено в 04:52
Финансы
Минфин Крыма перечислил в Фонд защиты вкладчиков более 555 млн рублей
В 2018 году Минфин Крыма перечислил на счет Фонда защиты вкладчиков более 555 млн рублей на выплату компенсаций крымчан по вкладам свыше 700 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:32
Финансы
Какие социальные выплаты получат жители Алтайского края в 2019 году
Сколько получат ветераны, многодетные семьи и пенсионеры Власти Алтайского края утвердили размер социальных выплат на 2019 год.
Обновлено вчера в 18:48
Финансы
В Екатеринбурге открылся филиал банка «Солидарность»
В Екатеринбурге открылся филиал самарского банка «Солидарность». Отделение расположено на ул. Красноармейская, д. 41.
Обновлено в 03:23
Финансы
Футбольному «Текстильщику» дадут к Новому году еще бюджетных денег
Несмотря на явные финансовые проблемы, мэрия собирается дополнительно выделить 2,5 млн рублей баскетбольному клубу «Энергия» и 7,5 млн рублей профессиональному футбольному клубу «Текстильщик».
Обновлено в 05:01
Финансы
МТС Банк повысил ставки по вкладам в рублях
Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Обновлено в 05:01
Финансы
Криптовалюты продолжают падать, несмотря на ряд позитивных новостей
Новый инструмент - фьючерс на биткоин Несмотря на ряд позитивных новостей, на 11.00 курс биткоина за сутки сократился на 0,12% - до 3262 долларов при капитализации $57,2 млрд.
Обновлено в 03:16
Финансы
В Японии примут рекордный бюджет на 2019 год
Рекордный размер госбюджета страны достигнет 101 триллиона йен или 891 миллиарда долларов по актуальному курсу валют при бюджете, превышающем 97,5 триллионов йен на 2018-й финансовый год.
Обновлено в 02:00
Финансы
Доходы бюджета Китая в январе-ноябре увеличились на 6,5%
Доходы бюджета Китая в январе-ноябре увеличились на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 17,23 трлн юаней ($2,5 трлн), сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные министерства финансов страны.
Обновлено 14 декабря в 05:33
Финансы
Рост портфеля кредитов «Сбербанка» обеспечит повышение прибыли на 10%
В целом, "Сбербанк" ждет роста прибыли на 10% в 2018 году, что обеспечит рост портфеля кредитов, в основном физических лиц.
Обновлено в 02:30
Финансы
В Аргентине зафиксирован самый высокий уровень инфляции с 1991 года — 43,9%
В 2018 году инфляция в Аргентине достигла 43,9%, что является рекордным показателем с 1991 года, когда в обращение была введена валюта — аргентинское песо — с фиксированным обменным курсом.
Обновлено в 04:07