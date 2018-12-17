Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения на предыдущих торгах.

Рубль слегка повысился к доллару и евро на старте торгов

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