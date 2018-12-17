Финансы

Рубль незначительно растет к доллару и евро
Газета.Ru
вчера в 02:25

В понедельник, 17 декабря, рубль практически не меняется к евро и умеренно растет по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Газета.Ruвчера в 02:25

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Российская нацвалюта слабеет, курс евро превысил 76 рублей

Росбалт08:00

Доллар превысил 67 рублей

Газета.Ru08:47

Курс доллара превысил 67 рублей

ТАСС08:53

Курс доллара превысил 67 рублей

RT на русском08:49

Курс евро поднялся выше 76 рублей

Коммерсантъ05:11

Рубль подешевел к доллару и евро в условиях снижения интереса инвесторов к риску

Интерфакс02:27

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:14
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:38, Ашберн
Финансы

Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза

Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:27
Финансы

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 06:42
Финансы

Трамп посоветовал ФРС США почитать WSJ

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал работников Федеральной резервной системы (ФРС) страны прочитать свежий выпуск The Wall Street Journal, чтобы избежать "очередной ошибки".
Обновлено в 09:05
Финансы

Рынок акций РФ открылся падением почти на процент

Торги во вторник фондовый рынок России начал в минусе на фоне негативных внешних сигналов.
Обновлено в 02:03
Финансы

«Совкомфлот» привлек у консорциума банков кредиты на $264 млн

Группа «Совкомфлот» (на 100% принадлежит государству) заключила с консорциумом из пяти банков соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на $264 млн сроком до шести лет.
Обновлено в 06:01
Финансы

Россияне стали вдвое чаще переводить деньги с карты на карту

Перечисление с карты на карту стало обычным делом для россиян: за год объем таких операций вырос вдвое, а средняя сумма перевода сократилась на 12% — до 8208 рублей, сообщили в банках из топ-30.
Обновлено в 06:33
Финансы

«Дыра» в капитале банка «Агросоюз» составила 15,3 млрд рублей

В начале декабря ЦБ сообщил, что временная администрация по управлению банком «Агросоюз» выявила признаки вывода активов из кредитной организации на сумму более 7 млрд рублей.
Обновлено в 03:26
Финансы

Эксперты рассказали, каким будет курс рубля к концу декабря

По мнению эксперта, курс доллара к концу недели дойдет до отметки в 66,2 рубля.
Обновлено в 06:16
Финансы

По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП

Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы

Риски новых санкций переходят в 2019 год

Риски новых санкций не ушли с радаров и будут продолжать оказывать давление на российский рынок в течение 2019.
Обновлено в 08:40
Финансы

Курсы криптовалют замедлили темпы роста

Курс EOS повысился за сутки на 21,7%. В настоящее время он составляет 2,4 доллара. Капитализация четвертой криптовалюты - 2,1 млрд долларов.
Обновлено в 05:00
Финансы

Алтайские пенсионеры получат две пенсии в декабре

До конца года пенсионеры получат пенсии и за декабрь 2018-го, и за январь 2019 года, сообщил 18 декабря на пресс-конференции руководитель алтайского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Борис Трофимов.
Обновлено в 07:11
Финансы

Монетные площадки Банка России открылись еще в пяти городах

Банк России открыл монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, еще в пяти городах страны: Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани.
Обновлено вчера в 08:15
Финансы

Аксаков объяснил, почему Россия до сих пор кредитует США

На фото: глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков Уже второй месяц подряд Банк России незначительно увеличивает вложения в казначейские облигации США: в октябре на 210 миллионов долларов, в сентябре - на 400 миллионов долларов.
Обновлено в 06:25
Финансы

Максимальная сумма льготных займов для промышленников выросла вдвое в Москве

«Меры по увеличению возможных сумм займов стали ответом на многочисленные запросы компаний, которые хотят реализовать инвестиционные проекты, требующие значительного финансирования», – цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.
Обновлено в 07:37
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