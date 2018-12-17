В понедельник, 17 декабря, рубль практически не меняется к евро и умеренно растет по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Рубль незначительно растет к доллару и евро

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