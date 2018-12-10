Рубль в начале торгов слегка повышается к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок.

Рубль слегка повышается к доллару и евро в начале дня

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