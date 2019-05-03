Финансы
Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов пятницыИнтерфакс вчера в 03:19
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов 3 мая на фоне продолжающегося падения мировых цен на нефть.
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Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Происшествия
На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче молодежных команд
В матче 27-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Крылья Советов" дома проиграли "Уфе" со счетом 0:1.
Обновлено в 07:01
Политика
Рудяков пояснил, чем обернется для Украины выдача ее жителям паспортов других стран
Международное право не запрещает предоставлять гражданство жителям других государств.
Обновлено вчера в 07:14
Авто
Hyundai Creta нового поколения снова замечен на тестах
Южнокорейская компания Hyundai в настоящее время проводит финальные испытания для обновленной генерации кроссовера Creta.
Обновлено в 04:27
Футбол
Ахмат — Зенит 0:0 (1-й тайм)
ФК «Зенит» опубликовал в своем Твиттер фотографию формы, в которой игроки петербургского клуба выйдут на поле против «Ахмата» в Грозном.
Обновлено в 05:12
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Снимки внедорожника УАЗ-3172 попали в Сеть. Автомобиль был построен в начале 90-х по специальному заказу Министерства обороны СССР.
Обновлено в 08:14
Политика
Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", - приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь
Фрегат российского Черноморского флота «Адмирал Эссен» выполнил задачи в Средиземном море и прибыл в Севастополь.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Самаре на заводе «Электрощит» произошел пожар
На заводе «Электрощит» в поселке Красная Глинка загорелся одноэтажный пристрой к ремонтному цеху.
Обновлено в 09:08
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
На 82-й минуте Фернандо решился на дальний удар и не прогадал. Гол бразильского полузащитника принес "Спартаку" важнейшую победу.
Обновлено в 09:05
Авто
Названы пять рамных внедорожников для трофи-рейда
Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Политика
Трибунал по делу украинских моряков состоится 10 мая
Слушания по делу украинских моряков в Международном трибунале по морскому праву пройдут 10 мая.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
Смертельно опасен: в США оценили модернизацию «Адмирала Нахимова»
После модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) "Адмирал Нахимов" Россия получит в свое распоряжение самый мощный надводный боевой корабль в мире.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Т-72 выстоял после атаки ПТУР в Сирии
В Сети появилось видео с моментом атаки террористов на танк правительственных войск.
Обновлено в 09:10
Хоккей
Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Космос
Воду на Землю доставили астероиды
В 2010 г. на Землю доставили астероид Итокава на японском зонде «Хаябуса».
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия
В результате ракетного обстрела из Газы пострадала израильтянка
50-летняя израильтянка получила в субботу тяжелые ранения в результате ракетного обстрела из сектора Газа одного из населенных пунктов на юге Израиля, сообщила медицинская служба Magen David Adom.
Обновлено в 09:09
Футбол
«Сочи» обыграл «Сибирь» и вышел на первое место в ФНЛ
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон прокомментировала ссору с Анджелиной Джоли
Пролить свет истины на звездную ссору решил попытаться ведущий популярного телешоу «Watch What Happens Liv» Энди Коэн.
Обновлено в 09:09
Общество
В Сети отказались платить за лечение Резника от наркомании
Кампания по сбору средств в Интернете на лечение от наркозависимости депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника провалилась.
Обновлено в 09:28