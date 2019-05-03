Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов пятницыИнтерфакс вчера в 03:19

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов 3 мая на фоне продолжающегося падения мировых цен на нефть.

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов пятницы

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