Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четвергаИнтерфакс вчера в 03:17

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
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Рубль снижается к доллару и растет к евро

Газета.Ru03:21

Рубль растёт к евро

RT на русском03:07

Курс евро впервые с начала апреля достиг отметки в 73 рубля

Комсомольская правдавчера в 22:54

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов пятницы

Интерфакс03:19

Курсы доллара и евро выросли до месячного максимума

Российская газетавчера в 04:50

Курс евро превысил 73 рубля

РИА Новостивчера в 04:23

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финансвчера в 03:18
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Политика

В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске

Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Футбол

Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Лионеля Месси

Обновлено в 02:37
Происшествия

В Улан-Удэ загорелось административное здание

Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Коломойский назвал причину снижения численности населения Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал журналистам, что в снижении численности населения Украины виновата «революция», передает RT.
Обновлено вчера в 15:09
Политика

Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет

Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Обновлено в 01:36
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Обновлено вчера в 16:47
Футбол

«Енисей» — «Анжи»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Енисей» — «Анжи».
Обновлено в 03:00
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Происшествия

«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико

Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Кира Найтли ждет второго ребенка

Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Женщина и ребёнок погибли при пожаре в доме в Челябинской области

В городе Верхний Уфалей Челябинской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и ребёнок.
Обновлено в 02:24
Хоккей

Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»

Следующий матч пройдет 5 мая в Бостоне. Ранее сообщалось, что Панарин не желает думать об игре на ЧМ в составе сборной России.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол

Дмитрий СЕЛЮК: Выигрывать силами только своих воспитанников - утопия!

Напомним, что Селюк с точностью до разницы мячей назвал исход встречи между «Зенитом» и «Краснодаром», результат дерби «Локомотив» - ЦСКА, а также исходы полуфиналов Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Космос

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Футбол

Глушаков запретил ребенку покидать Россию

Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика

В США на аукционе продали за $112 тыс. картину Нельсона Манделы

Картину бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, где запечатлена дверь его тюремной камеры на острове Роббен, продали в США за $112 тыс. Торги состоялись в Нью-Йорке, сообщается на сайте британского аукционного дома Bonhams.
Обновлено в 02:35
Экономика

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае

Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Политика

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Обновлено вчера в 17:17
Здоровье

Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем

О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59
Политика

В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено вчера в 17:27
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено вчера в 09:06
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