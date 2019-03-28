Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:19

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов

Происшествия Экс-губернатора Хабаровского края Ишаева доставили в суд Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Басманный суд, где будет решаться вопрос об избрании ему домашнего ареста, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.

Происшествия Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.

Футбол Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии» Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».

Политика Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.

Гаджеты В Сети появились рендеры смартфона Oppo Reno с выдвижной камерой На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения смартфона Oppo Reno, который обзавелся необычным решением в виде выдвижной камеры.

Кино Анджелина Джоли станет супергероем киновселенной Marvel СМИ стало известно, что Анджелина Джоли ведет переговоры с Marvel Studios по поводу ее участия в новом фильме киновселенной.

Здоровье Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам В августе прокуратура проводила проверку по факту сообщений о побоях и жестоком обращении с пациентами в Сычевском ПНИ Курганской области по жалобе пациентов (нарушений не нашли).

Авто Новый Ford Kuga показали на видео Судя по тизерному ролику, дизайн модели обновится в стиле нового Ford Focus, с которым Kuga разделила платформу.

Политика Медведев назвал самые проблемные регионы России Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.

Авто Kia представила два новых кроссовера Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.

Космос NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.

Армия и оружие Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35 Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.

Происшествия Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками. Конфликт возник поздно вечером, пишет «Интерфакс».

Политика Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.

Музыка Группу Rammstein раскритиковали за «отвратительный» клип о холокосте Культовая немецкая группа Rammstein выпускает новый сингл под названием Deutschland (Германия), в котором музыканты предстанут в роли узников концентрационного лагеря.

Общество Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.

Энергетика «Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза» Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».

Гаджеты Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили за полчаса Первую партию Redmi Note 7 в России раскупили за 27 минут, сообщает Xiaomi. Партия составляла 15 200 копий.