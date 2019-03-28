Финансы
Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:19
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Происшествия
Экс-губернатора Хабаровского края Ишаева доставили в суд
Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Басманный суд, где будет решаться вопрос об избрании ему домашнего ареста, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Культура
Присяга мэра Белгорода началась с музыки из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 06:07
Футбол
Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»
Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».
Обновлено вчера в 02:45
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено в 10:25
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Гаджеты
В Сети появились рендеры смартфона Oppo Reno с выдвижной камерой
На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения смартфона Oppo Reno, который обзавелся необычным решением в виде выдвижной камеры.
Обновлено в 11:57
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем киновселенной Marvel
СМИ стало известно, что Анджелина Джоли ведет переговоры с Marvel Studios по поводу ее участия в новом фильме киновселенной.
Обновлено в 09:51
Музыка
Шакира опровергла с песней обвинения в плагиате на суде
Обновлено вчера в 15:24
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
В августе прокуратура проводила проверку по факту сообщений о побоях и жестоком обращении с пациентами в Сычевском ПНИ Курганской области по жалобе пациентов (нарушений не нашли).
Обновлено в 09:26
Авто
Новый Ford Kuga показали на видео
Судя по тизерному ролику, дизайн модели обновится в стиле нового Ford Focus, с которым Kuga разделила платформу.
Обновлено в 08:18
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Авто
Kia представила два новых кроссовера
Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Обновлено в 05:20
Космос
NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС
NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35
Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками
Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками. Конфликт возник поздно вечером, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 08:28
Футбол
Сульшер назначен главным тренером «МЮ»
Обновлено в 05:42
Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 10:43
Музыка
Группу Rammstein раскритиковали за «отвратительный» клип о холокосте
Культовая немецкая группа Rammstein выпускает новый сингл под названием Deutschland (Германия), в котором музыканты предстанут в роли узников концентрационного лагеря.
Обновлено в 10:38
Общество
Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии
Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 10:57
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети
Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 03:42
Культура
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили за полчаса
Первую партию Redmi Note 7 в России раскупили за 27 минут, сообщает Xiaomi. Партия составляла 15 200 копий.
Обновлено в 05:54
Театры
YarNews-TV: Труппа Волковского театра раскололась
В театре имени Волкова сегодня прошло собрание творческого коллектива.
Обновлено в 09:17