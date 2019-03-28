Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:19

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов

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