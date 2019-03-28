Финансы

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:19

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
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Курс доллара вырос выше 65 рублей

Московский Комсомолец08:03

Курс доллара превысил 65 рублей

Газета.Ru07:10

Курс доллара превысил 65 рублей

ТАСС07:09

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти

Финмаркет12:50

Биржевой курс доллара превысил 65 рублей, курс евро — выше 73

Росбалт07:35

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.ру03:21

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов

Интерфакс03:19
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Армия и оружие

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Обновлено в 14:28
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

Обновлено в 16:24
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Пассажирский лайнер Air Canada попал в стаю птиц и повредил двигатель

Лайнер авиакомпании Air Canada при заходе на посадку попал в стаю птиц. Инцидент произошел в ночь на четверг в аэропорту Оттавы.
Обновлено в 19:26
Политика

Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев

В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
Обновлено в 02:43
Авто

Почти половина премиальных авто продается в Москве и Санкт-Петербурге

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», практически 45% премиальных иномарок продаются в государственной и культурной столице России.
Обновлено в 11:29
Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Политика

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Экономика

Авиаперелёты на Дальний Восток получат дополнительную господдержку

Правительство РФ планирует выделить 2,5 млрд рублей на государственную поддержку пассажирских авиаперевозок в дальневосточные регионы, сообщил 28 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 07:23
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Обновлено в 20:07
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Происшествия

В Южно-Сахалинске ищут исчезнувшую восьмиклассницу

Полицейские, поисковики и родители ищут пропавшую 28 марта 14-летнюю жительницу Южно-Сахалинска Алену Пархоменко.
Обновлено в 18:40
Политика

Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию

Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Гаджеты

Apple признала проблемы с клавиатурами MacBook

В прошлом году против компании был подан групповой иск, после чего в Apple запустили программу сервисного обслуживания клавиатур MacBook и MacBook Pro.
Обновлено в 12:38
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено в 16:25
Происшествия

При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек

Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 07:43
Культура

У «Секса в большом городе» появится продолжение

News Сара Джессика Паркер предположила, как могла бы сложиться жизнь Кэрри Брэдшоу и мужчины ее мечты в продолжении истории.
Обновлено в 11:15
Гаджеты

В Intel обнаружили технологию, ставшую уязвимостью

Аналитики выявили технологию Intel, которая является опасной уязвимостью.
Обновлено в 12:52
Экономика

Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Космос

Астронавты Хейг и Кук заменят аккумуляторы на внешней поверхности МКС

Обновлено в 18:11
Происшествия

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие

Нетаньяху приказал направить подкрепление на границу с сектором Газа

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя премьер-министра Израиля Офира Гендельмана.
Обновлено в 11:16
Общество

Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено в 17:17
Происшествия

Аномальный ветер в Турции поднял в воздух местную «Мэри Поппинс»

Обновлено в 08:22
Единоборства

Хирн: следующим соперником Усика станет Такам

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Экономика

Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
Обновлено в 17:03
Технологии

«Роскосмос» намерен обеспечить роботов и дронов отечественными картами

"Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина проведет до конца апреля анализ международного опыта и своих возможностей по применению спутниковых систем связи, навигации и картографирования в интересах внедрения этих технологий в беспилотном транспорте и робототехнике, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына

51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
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