Финансы
Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торговИнтерфакс 03:19
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
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Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Обновлено в 14:28
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
Обновлено в 16:24
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Пассажирский лайнер Air Canada попал в стаю птиц и повредил двигатель
Лайнер авиакомпании Air Canada при заходе на посадку попал в стаю птиц. Инцидент произошел в ночь на четверг в аэропорту Оттавы.
Обновлено в 19:26
Политика
Задержан бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев
В Москве задержали бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.
Обновлено в 02:43
Авто
Почти половина премиальных авто продается в Москве и Санкт-Петербурге
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», практически 45% премиальных иномарок продаются в государственной и культурной столице России.
Обновлено в 11:29
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Политика
Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Экономика
Авиаперелёты на Дальний Восток получат дополнительную господдержку
Правительство РФ планирует выделить 2,5 млрд рублей на государственную поддержку пассажирских авиаперевозок в дальневосточные регионы, сообщил 28 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 07:23
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Обновлено в 20:07
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Южно-Сахалинске ищут исчезнувшую восьмиклассницу
Полицейские, поисковики и родители ищут пропавшую 28 марта 14-летнюю жительницу Южно-Сахалинска Алену Пархоменко.
Обновлено в 18:40
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Гаджеты
Apple признала проблемы с клавиатурами MacBook
В прошлом году против компании был подан групповой иск, после чего в Apple запустили программу сервисного обслуживания клавиатур MacBook и MacBook Pro.
Обновлено в 12:38
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено в 16:25
Происшествия
При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек
Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 07:43
Культура
У «Секса в большом городе» появится продолжение
News Сара Джессика Паркер предположила, как могла бы сложиться жизнь Кэрри Брэдшоу и мужчины ее мечты в продолжении истории.
Обновлено в 11:15
Гаджеты
В Intel обнаружили технологию, ставшую уязвимостью
Аналитики выявили технологию Intel, которая является опасной уязвимостью.
Обновлено в 12:52
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Нетаньяху приказал направить подкрепление на границу с сектором Газа
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя премьер-министра Израиля Офира Гендельмана.
Обновлено в 11:16
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено в 17:17
Единоборства
Хирн: следующим соперником Усика станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Экономика
Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии
Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
Обновлено в 17:03
Технологии
«Роскосмос» намерен обеспечить роботов и дронов отечественными картами
"Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина проведет до конца апреля анализ международного опыта и своих возможностей по применению спутниковых систем связи, навигации и картографирования в интересах внедрения этих технологий в беспилотном транспорте и робототехнике, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57