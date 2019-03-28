Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:02
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,86 рубля.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Экономика
Бизнесмены срочно распродают хостелы в Петербурге
Обновлено в 04:37
Политика
МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Преподаватели уральского техникума устроили пьяную драку со студентами
В техникуме «Рифей» в Екатеринбурге, ранее оказавшемся в центре скандала после изнасилования одного из кадетов, произошел новый инцидент: преподаватели устроили застолье, которое завершилось массовой дракой.
Обновлено в 05:00
Экономика
В России резко подскочили цены на авиабилеты
Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обновлено в 05:37
Политика
КНР может пойти на уступки США по вопросу передачи технологий
Китай согласился подумать над отменой требований к американским компаниям о принудительной передаче технологий как условия выхода на рынок КНР, передает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 05:45
Культура
YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя
Обновлено в 00:53
Технологии
Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира
Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Общество
В Якутии запретили мигрантам работать
Обновлено в 05:29
Происшествия
Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram
Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.
Обновлено в 06:07
Экономика
Как заработать Bitcoin на мемах. OnederX выпустит такие фьючерсы
Компания выпустит беспоставочный фьючерс, позволяющий зарабатывать биткоины.
Обновлено в 06:02
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари»
"Даллас" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для "Флэймз" это второе поражение кряду и вторая подряд победа "Старз".
Обновлено в 00:19
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
«Голос» обвинил парламентские партии в выводе бюджетных денег
Движение «Голос» проанализировало данные о расходах четырех парламентских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — с упором на то, как они распоряжаются бюджетным финансированием.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
В Черном море началась стрельба
Помимо стрельб, служащие оперативно-боевых подразделений проведут десантирование без парашюта на корабль условного противника и его абордаж.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Старейший полицейский Великобритании поймал молодого преступника в ходе погони
В Великобритании старейший полицейский устроил погоню за 29-летним правонарушителем.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане
Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.
Обновлено в 05:50
Общество
Европа окончательно запретила пластиковую посуду
Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Происшествия
«Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке
Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы.
Обновлено в 05:09
Авто
Aurus показал тизер гоночной машины
Бренд Aurus, под которым в продажу поступят серийные автомобили проекта "Кортеж", выложил в соцсетях тизер гоночной машины.
Обновлено в 04:55
Энергетика
На реке Амур построили подводный участок «Силы Сибири»
Россия и Китай завершили строительство подводного участка «Силы Сибири» через реку Амур, стройка прошла экспертизу обоих государств, сообщило агентство «Синьхуа».
Обновлено в 03:39
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Кино
Анджелина Джоли может стать супергероем в фильме от Marvel
Анджелина Джоли ведет переговоры о съемках в новом супергеройском блокбастере «Вечные» режиссера Хлои Чжоу, сообщает Deadline.
Обновлено в 02:14
Политика
Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ
Портал Ura.ru рассказал, что в социальной сети "Вконтакте" якобы появилось видео с нетрезвым младшим сыном президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:52
Кино
Игги Поп и Том Уэйтс присоединятся к зомби Джима Джармуша
Обновлено в 05:52