Рубль слегка повышается к доллару и евро в рамках коррекции после снижения во вторник вечером, произошедшего вслед за падением рынка нефти с 66,5 доллара ниже 65 долларов.

Рубль слегка корректируется вверх после снижения днем ранее

Политика Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.

Политика Антонов заявил о визовой войне США против России Соединенные Штаты развязали визовую войну против России. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

Общество В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок По результатам всех испытаний лучшим детским стиральным порошком был признан «Ушастый нянь».

Происшествия В Приморье в ДТП погибли шесть человек Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.

Происшествия Под Тверью отключили три энергоблока АЭС Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Политика Польский фермер устроил драку с украинскими мигрантами Появился видеоролик в Сети, на котором запечатлена драка польского фермера с украинскими мигрантами.

Происшествия В Дагестане пропали четыре человека у Каспийского моря Четыре человека, включая двоих детей, пропали в Дагестане на берегу Каспийского моря, передает телеканал РЕН-ТВ.

Политика Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.

Политика Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Экономика Голикова создала отдельную систему контроля социальных нацпроектов Для контроля за реализацией национальных проектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» — создана отдельная система мониторинга, сообщили РБК два источника в правительстве и федеральный чиновник.

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва» 1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Общество Электронные паспорта выдадут досрочно Новые удостоверения личности появятся уже в 2020 году Правительство определилось с параметрами внедрения в РФ электронных паспортов.

Происшествия Отдыхающие спасли несколько десятков китов, выброшенных на берег в США Несколько десятков морских млекопитающих были выброшены на берег и обречены на неминуемую гибель.

Наука Наши ноги и глаза кальмара формируют одни и те же гены В результате эволюционные биологи обнаружили, что гены, которые у нас отвечают за формирование ног у эмбриона, парадоксальным образом формируют хрусталики в глазах кальмара (их вы видите на фотографии вверху).

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Политика Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.

Космос Ракету с «Союзом МС-13» установили на Гагаринском старте на Байконуре Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" вывезли из монтажно-испытательного корпуса Байконура и установили в вертикальном положении на Гагаринском старте, сообщает "Интерфакс".

Происшествия Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Политика Почти 70% россиян положительно относятся к Украине – ВЦИОМ Более половины граждан России хорошо относятся к Украине, а почти треть считает ее братской страной.

Происшествия Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.

Здоровье В этом году в Казани зарегистрировали 4 случая заражения лихорадкой Денге На сегодняшний день эпидемия лихорадки Денге объявлена в Малайзии – число случаев в два раза превышает показатели за последние 5 лет.