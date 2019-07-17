Финансы
Рубль слегка корректируется вверх после снижения днем ранееПРАЙМ вчера в 03:21
Рубль слегка повышается к доллару и евро в рамках коррекции после снижения во вторник вечером, произошедшего вслед за падением рынка нефти с 66,5 доллара ниже 65 долларов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:47, Ашберн
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Политика
Антонов заявил о визовой войне США против России
Соединенные Штаты развязали визовую войну против России. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок
По результатам всех испытаний лучшим детским стиральным порошком был признан «Ушастый нянь».
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Приморье в ДТП погибли шесть человек
Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Под Тверью отключили три энергоблока АЭС
Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.
Обновлено в 01:35
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Польский фермер устроил драку с украинскими мигрантами
Появился видеоролик в Сети, на котором запечатлена драка польского фермера с украинскими мигрантами.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Дагестане пропали четыре человека у Каспийского моря
Четыре человека, включая двоих детей, пропали в Дагестане на берегу Каспийского моря, передает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе
Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Энергетика
СМИ узнали о планах «Транснефти» смешивать грязную нефть с чистой
«Транснефть» со следующей недели начнет подмешивать «грязную» нефть к чистой.
Обновлено в 00:23
Политика
Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 21:49
Экономика
Голикова создала отдельную систему контроля социальных нацпроектов
Для контроля за реализацией национальных проектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» — создана отдельная система мониторинга, сообщили РБК два источника в правительстве и федеральный чиновник.
Обновлено в 01:00
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Электронные паспорта выдадут досрочно
Новые удостоверения личности появятся уже в 2020 году Правительство определилось с параметрами внедрения в РФ электронных паспортов.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Трамп заявил о запрете продавать Турции истребители F-35 из-за С-400
Обновлено 16 июля в 15:03
Происшествия
Отдыхающие спасли несколько десятков китов, выброшенных на берег в США
Несколько десятков морских млекопитающих были выброшены на берег и обречены на неминуемую гибель.
Обновлено в 01:17
Наука
Наши ноги и глаза кальмара формируют одни и те же гены
В результате эволюционные биологи обнаружили, что гены, которые у нас отвечают за формирование ног у эмбриона, парадоксальным образом формируют хрусталики в глазах кальмара (их вы видите на фотографии вверху).
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено 16 июля в 21:03
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено вчера в 14:02
Космос
Ракету с «Союзом МС-13» установили на Гагаринском старте на Байконуре
Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" вывезли из монтажно-испытательного корпуса Байконура и установили в вертикальном положении на Гагаринском старте, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 02:00
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Почти 70% россиян положительно относятся к Украине – ВЦИОМ
Более половины граждан России хорошо относятся к Украине, а почти треть считает ее братской страной.
Обновлено вчера в 01:45
Технологии
Огнеметный беспилотник показали на видео
Новый беспилотник-огнемет TF-19 Wasp попал на видео.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Здоровье
В этом году в Казани зарегистрировали 4 случая заражения лихорадкой Денге
На сегодняшний день эпидемия лихорадки Денге объявлена в Малайзии – число случаев в два раза превышает показатели за последние 5 лет.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе
Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 12:06