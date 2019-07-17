Финансы

Рубль слегка корректируется вверх после снижения днем ранееПРАЙМ вчера в 03:21

Рубль слегка повышается к доллару и евро в рамках коррекции после снижения во вторник вечером, произошедшего вслед за падением рынка нефти с 66,5 доллара ниже 65 долларов.
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Рубль прибавляет к доллару и евро в рамках краткосрочной коррекции

ПРАЙМвчера в 12:20

Коррекция курса рубля «затягивается»

REGNUMвчера в 04:13
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:47, Ашберн
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Политика

Антонов заявил о визовой войне США против России

Соединенные Штаты развязали визовую войну против России. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок

По результатам всех испытаний лучшим детским стиральным порошком был признан «Ушастый нянь».
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Приморье в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Под Тверью отключили три энергоблока АЭС

Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.
Обновлено в 01:35
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Польский фермер устроил драку с украинскими мигрантами

Появился видеоролик в Сети, на котором запечатлена драка польского фермера с украинскими мигрантами.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В Дагестане пропали четыре человека у Каспийского моря

Четыре человека, включая двоих детей, пропали в Дагестане на берегу Каспийского моря, передает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено вчера в 20:55
Политика

Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе

Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Энергетика

СМИ узнали о планах «Транснефти» смешивать грязную нефть с чистой

«Транснефть» со следующей недели начнет подмешивать «грязную» нефть к чистой.
Обновлено в 00:23
Политика

Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 21:49
Экономика

Голикова создала отдельную систему контроля социальных нацпроектов

Для контроля за реализацией национальных проектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» — создана отдельная система мониторинга, сообщили РБК два источника в правительстве и федеральный чиновник.
Обновлено в 01:00
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
Общество

Электронные паспорта выдадут досрочно

Новые удостоверения личности появятся уже в 2020 году Правительство определилось с параметрами внедрения в РФ электронных паспортов.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Трамп заявил о запрете продавать Турции истребители F-35 из-за С-400

Обновлено 16 июля в 15:03
Происшествия

Отдыхающие спасли несколько десятков китов, выброшенных на берег в США

Несколько десятков морских млекопитающих были выброшены на берег и обречены на неминуемую гибель.
Обновлено в 01:17
Наука

Наши ноги и глаза кальмара формируют одни и те же гены

В результате эволюционные биологи обнаружили, что гены, которые у нас отвечают за формирование ног у эмбриона, парадоксальным образом формируют хрусталики в глазах кальмара (их вы видите на фотографии вверху).
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено 16 июля в 21:03
Политика

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено вчера в 14:02
Космос

Ракету с «Союзом МС-13» установили на Гагаринском старте на Байконуре

Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" вывезли из монтажно-испытательного корпуса Байконура и установили в вертикальном положении на Гагаринском старте, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 02:00
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Почти 70% россиян положительно относятся к Украине – ВЦИОМ

Более половины граждан России хорошо относятся к Украине, а почти треть считает ее братской страной.
Обновлено вчера в 01:45
Технологии

Огнеметный беспилотник показали на видео

Новый беспилотник-огнемет TF-19 Wasp попал на видео.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Здоровье

В этом году в Казани зарегистрировали 4 случая заражения лихорадкой Денге

На сегодняшний день эпидемия лихорадки Денге объявлена в Малайзии – число случаев в два раза превышает показатели за последние 5 лет.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе

Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 12:06
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