Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торговЭкономика сегодня 03:20
Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду 27 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа. Американская валюта дорожает на 5 копеек.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Игры
«Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» выйдет на мобильных устройствах
Обновлено в 06:23
Экономика
Совфед одобрил закон о доплатах для пенсионеров
Законом предлагается при подсчете общего материального обеспечения пенсионера исключать из него сумму индексации пенсий и выплачивать ее сверх величины прожиточного минимума, установленного в регионе, где человек проживает.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Авто
Немецкий авторынок увеличился на 3% в феврале
Обновлено в 04:29
Авто
В Германии разработали универсальный гибридный привод для легких грузовиков
Из-за усиления экологической нагрузки на коммерческий транспорт в Европе все больше компаний предлагают гибридные или полностью электрические версии своих машин.
Обновлено в 18:54
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Политика
Путин официально закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс
"Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа.
Обновлено в 08:44
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп, комментируя развитие ситуации в Венесуэле, заявил, что Россия должна уйти из Боливарианской республики, а для того, чтобы это случилось, в Вашингтоне рассматриваются все варианты.
Обновлено в 12:35
Авто
Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России
Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России.
Обновлено в 03:16
Политика
На Украине возбудят дело против Бойко и Медведчука из-за посещения РФ
Уголовное дело будет возбуждено против украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука за «незаконное пересечение границы», заявил в среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 07:18
Космос
США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля, может быть отложен на две недели по просьбе NASA.
Обновлено в 21:09
Наука
Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья
Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью.
Обновлено в 06:47
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Тыве, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях.
Обновлено в 09:01
Авто
BMW рассказала о новой BMW 1-Series
По официальным данным, в обычных версиях (не М-ках) 1-Series получит совершенно новую «четверку», но ее характеристики, к великому сожалению, немцы раскрывать не стали (видимо, готовят сюрприз).
Обновлено в 02:34
Экономика
Подключение банков к СБП позволит снизить комиссии за эквайринг
Подключение банков к Системе быстрых платежей (СБП) позволит снизить комиссии за эквайринг, считает первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.
Обновлено в 07:41
Общество
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Политика
Захарова назвала лицемерием отношение Запада к Венесуэле
Обновлено в 19:49
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено в 20:42
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Для пожилых людей на Ставрополье открывают гериатрические кабинеты
Министр здравоохранения края Виктор Мажаров сообщил, что на 1 января 2019 года в 17 медицинских учреждениях края уже организованы и лицензированы гериатрические кабинеты.
Обновлено в 11:48
Политика
Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В настоящее время полиция задержала одного подозреваемого. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в Мичигане.
Обновлено в 21:06
Политика
Дума Владивостока выбрала главой города и.о. мэра Олега Гуменюка
Депутаты думы Владивостока в четверг утвердили в должности главы города действующего и.о. мэра Олега Гуменюка, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 20:51
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 20:49