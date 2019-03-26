Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торговЭкономика сегодня 03:20

Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду 27 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа. Американская валюта дорожает на 5 копеек.
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Рубль снижается в начале торгов к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль немного ускорил снижение к доллару и евро днем в среду на фоне дешевеющих валют EM

Финмаркет09:46

Курс доллара: сильному рублю остались считанные дни

Свободная Пресса10:58

Банк России существенно повысил курс доллара, евро прибавил слабее

Росбалт05:40

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:25

Рубль слабо снижается в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:24

Рубль оказался вблизи минимальных отметок к доллару и евро с начала дня

Интерфакс12:48
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Игры

«Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» выйдет на мобильных устройствах

Обновлено в 06:23
Экономика

Совфед одобрил закон о доплатах для пенсионеров

Законом предлагается при подсчете общего материального обеспечения пенсионера исключать из него сумму индексации пенсий и выплачивать ее сверх величины прожиточного минимума, установленного в регионе, где человек проживает.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0

Обновлено в 19:06
Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Авто

Немецкий авторынок увеличился на 3% в феврале

Обновлено в 04:29
Авто

В Германии разработали универсальный гибридный привод для легких грузовиков

Из-за усиления экологической нагрузки на коммерческий транспорт в Европе все больше компаний предлагают гибридные или полностью электрические версии своих машин.
Обновлено в 18:54
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Обновлено в 07:01
Политика

Путин официально закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс

"Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа.
Обновлено в 08:44
Политика

Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп, комментируя развитие ситуации в Венесуэле, заявил, что Россия должна уйти из Боливарианской республики, а для того, чтобы это случилось, в Вашингтоне рассматриваются все варианты.
Обновлено в 12:35
Авто

Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России

Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России.
Обновлено в 03:16
Политика

На Украине возбудят дело против Бойко и Медведчука из-за посещения РФ

Уголовное дело будет возбуждено против украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука за «незаконное пересечение границы», заявил в среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 07:18
Космос

США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля, может быть отложен на две недели по просьбе NASA.
Обновлено в 21:09
Наука

Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья

Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью.
Обновлено в 06:47
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Тыве, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях.
Обновлено в 09:01
Авто

BMW рассказала о новой BMW 1-Series

По официальным данным, в обычных версиях (не М-ках) 1-Series получит совершенно новую «четверку», но ее характеристики, к великому сожалению, немцы раскрывать не стали (видимо, готовят сюрприз).
Обновлено в 02:34
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Экономика

Подключение банков к СБП позволит снизить комиссии за эквайринг

Подключение банков к Системе быстрых платежей (СБП) позволит снизить комиссии за эквайринг, считает первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.
Обновлено в 07:41
Общество

Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Политика

Захарова назвала лицемерием отношение Запада к Венесуэле

Обновлено в 19:49
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено в 20:42
Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Здоровье

Для пожилых людей на Ставрополье открывают гериатрические кабинеты

Министр здравоохранения края Виктор Мажаров сообщил, что на 1 января 2019 года в 17 медицинских учреждениях края уже организованы и лицензированы гериатрические кабинеты.
Обновлено в 11:48
Политика

Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией

Обновлено в 04:46
Происшествия

В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы

В настоящее время полиция задержала одного подозреваемого. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в Мичигане.
Обновлено в 21:06
Политика

Дума Владивостока выбрала главой города и.о. мэра Олега Гуменюка

Депутаты думы Владивостока в четверг утвердили в должности главы города действующего и.о. мэра Олега Гуменюка, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 20:51
Культура

YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 20:49
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