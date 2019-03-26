Финансы
Рубль слабо снижается к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:12
Курс рубля в начале торгов незначительно снижается в начале дня к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск среды рос на 11 копеек — до 64,51 рубля, курс евро — на 6 копеек — до 72,65 рубля.
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Рубль немного ускорил снижение к доллару и евро днем в среду на фоне дешевеющих валют EM
Финмаркетвчера в 09:46
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Экономика
«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации
Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году
Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид Порошенко
Обновлено вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Том Круз запретил Николь Кидман присутствовать на свадьбе их сына
Обновлено вчера в 16:27
Общество
В Южной Корее вводится запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов
Нарушители запрета могут быть подвергнуты штрафу на сумму до 3 млн вон (это более 2,5 тыс. долларов).В то же время разрешается использование одноразовых пластиковых пакетов для упаковки влажных и пачкающихся товаров, таких как мясные и рыбные продукты, неочищенные овощи и мороженое.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Аушев отдал спецслужбам ДНР секретные документы украинских военных, сообщил представитель министерства госбезопасности республики Михаил Попов.
Обновлено вчера в 07:29
Здоровье
Москвичку со сложным заболеванием спасли от остановки дыхания
Ранее врачи Боткинской больницы спасли глаз пациента с пересаженным сердцем.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
Китаянка родила двойняшек от разных отцов
В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.
Обновлено вчера в 04:07
Политика
Дума Владивостока избрала нового мэра города
Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:51
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Общество
В Красноярске стартовал масштабный экономический форум
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок
Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Космос
Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные
Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Школьник спас тонущую собаку в Петродворцовом районе
Жительница Петербурга, прогуливаясь с 13-летним сыном в парке Александрия в Петродворцовом районе Петербурга, заметила в воде залива собаку, которая пыталась выбраться на лед.
Обновлено вчера в 19:50
Авто
Почему Ford сворачивает бизнес в России
Совместное предприятие Ford Sollers, которое занимается производством автомобилей американской марки в России, существенно сокращает свой бизнес и уходит из сегмента легковых автомобилей.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Митингующие в Ингушетии разошлись с площади в Магасе
Обновлено вчера в 05:49
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Здоровье
Врачи рассказали о пользе орехов в борьбе со старением мозга
Врачи определили простой способ улучшить состояние мозговой деятельности.
Обновлено вчера в 05:00
Армия и оружие
Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Компания Boeing протестировала самолеты 737 MAX с обновленным ПО
Корпорация Boeing протестировала исправленную программу для бортового компьютера лайнеров серии 737 MAX.
Обновлено вчера в 02:08
Общество
В Башкирии врачи роддома зааплодировали своим «зарплатам»
Обновлено 26 марта в 08:17
Шоу-бизнес
Худеющая звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похвасталась растяжкой
Несколько часов назад в своем Instagram Скулкина опубликовала кадр, на котором она делает растяжку.
Обновлено вчера в 21:16