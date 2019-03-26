Финансы

Рубль слабо снижается к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:12

Курс рубля в начале торгов незначительно снижается в начале дня к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск среды рос на 11 копеек — до 64,51 рубля, курс евро — на 6 копеек — до 72,65 рубля.
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Рубль оказался вблизи минимальных отметок к доллару и евро с начала дня

Интерфаксвчера в 12:48

Рубль немного ускорил снижение к доллару и евро днем в среду на фоне дешевеющих валют EM

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Курсы доллара и евро подорожали на открытии торгов

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Банк России существенно повысил курс доллара, евро прибавил слабее

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«Ростелеком» сохранит бренд Tele2 после консолидации

Мобильный оператор Tele2 продолжит работать под своим брендом после консолидации "Ростелекомом" 100% долей компании, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
Обновлено вчера в 20:55
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Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году

Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид Порошенко

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Том Круз запретил Николь Кидман присутствовать на свадьбе их сына

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Нарушители запрета могут быть подвергнуты штрафу на сумму до 3 млн вон (это более 2,5 тыс. долларов).В то же время разрешается использование одноразовых пластиковых пакетов для упаковки влажных и пачкающихся товаров, таких как мясные и рыбные продукты, неочищенные овощи и мороженое.
Обновлено вчера в 23:48
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Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов

Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Аушев отдал спецслужбам ДНР секретные документы украинских военных, сообщил представитель министерства госбезопасности республики Михаил Попов.
Обновлено вчера в 07:29
Здоровье

Москвичку со сложным заболеванием спасли от остановки дыхания

Ранее врачи Боткинской больницы спасли глаз пациента с пересаженным сердцем.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Китаянка родила двойняшек от разных отцов

В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.
Обновлено вчера в 04:07
Политика

Дума Владивостока избрала нового мэра города

Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:51
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
Общество

В Красноярске стартовал масштабный экономический форум

Обновлено вчера в 23:57
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
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Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова

Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок

Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

Школьник спас тонущую собаку в Петродворцовом районе

Жительница Петербурга, прогуливаясь с 13-летним сыном в парке Александрия в Петродворцовом районе Петербурга, заметила в воде залива собаку, которая пыталась выбраться на лед.
Обновлено вчера в 19:50
Авто

Почему Ford сворачивает бизнес в России

Совместное предприятие Ford Sollers, которое занимается производством автомобилей американской марки в России, существенно сокращает свой бизнес и уходит из сегмента легковых автомобилей.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

Митингующие в Ингушетии разошлись с площади в Магасе

Обновлено вчера в 05:49
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Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

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Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
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«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Здоровье

Врачи рассказали о пользе орехов в борьбе со старением мозга

Врачи определили простой способ улучшить состояние мозговой деятельности.
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Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо

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Компания Boeing протестировала самолеты 737 MAX с обновленным ПО

Корпорация Boeing протестировала исправленную программу для бортового компьютера лайнеров серии 737 MAX.
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В Башкирии врачи роддома зааплодировали своим «зарплатам»

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Худеющая звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похвасталась растяжкой

Несколько часов назад в своем Instagram Скулкина опубликовала кадр, на котором она делает растяжку.
Обновлено вчера в 21:16
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