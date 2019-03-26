Рубль слабо снижается к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:12

Курс рубля в начале торгов незначительно снижается в начале дня к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск среды рос на 11 копеек — до 64,51 рубля, курс евро — на 6 копеек — до 72,65 рубля.

Рубль слабо снижается к доллару и евро

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