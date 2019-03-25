Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторникаИнтерфакс 03:20

Доллар США лишь слегка повышается, евро немного снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего роста в паре с евро и дорожающей нефти.

Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторника

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