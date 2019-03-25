Финансы
Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторникаИнтерфакс 03:20
Доллар США лишь слегка повышается, евро немного снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего роста в паре с евро и дорожающей нефти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Происшествия
В Петербурге тренера по баскетболу подозревают в педофилии
Фигурантом уголовного дела за иные насильственные действия сексуального характера стал 53-летний мужчина, который работает тренером в баскетбольном клубе.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Школьника нашли задушенным в квартире на севере Петербурга
Полиция Выборгского района Петербурга ведет проверку по факту смерти 16-летнего мальчика. Тело подростка нашли накануне вечером.
Обновлено в 03:28
Культура
Константин Толкачев поспорил с Сергеем Шнуровым
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев на своей странице в социальной сети «Фейсбук» подискутировал с известным российским музыкантом Сергеем Шнуровым по вопросам развития культуры в нашей страны.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Школьница в Петербурге спускалась из окна на собачьем поводке и упала
В Санкт-Петербурге в одну из больниц доставили школьницу в тяжелом состоянии после того, как она попыталась спуститься с пятого этажа на собачьем поводке.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 04:18
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Гаджеты
Презентация новых сервисов обрушила акции Apple
Акции американской корпорации Apple потеряли два процента в цене после презентации новых сервисов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:09
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Российский паспорт вошел в топ-50 самых «мощных» паспортов мира
Компания Henley & Partners выпустила актуальный рейтинг паспортов стран мира, отражающий степень свободы перемещения по планете их обладателей.
Обновлено в 05:04
Единоборства
Глава UFC прокомментировал решение Макгрегора завершить карьеру
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение Конора Макгрегора уйти из ММА и бросить карьеру.
Обновлено в 04:17
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Космос
На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия
Обновлено вчера в 04:24
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Коллектор из Хабаровска выложил в интернет порно с дочкой должника
Коллектор же использовал фотографии несовершеннолетнего ребенка клиента. Ранее он неоднократно озвучивал угрозы.
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Минэнерго отказало «Стрижу» в монополии на рынке умных счетчиков
В начале февраля чиновник рекомендовал Минэнерго сделать обязательным использование для передачи данных с умных счетчиков радиотехнологии LPWAN и, в частности, закрытого протокола XNB — разработки компании «Современные радио технологии» (СРТ, бренд «Стриж»).
Обновлено в 04:39
Происшествия
Возле Кремля украли кабель правительственной связи
Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.
Обновлено в 03:09
Политика
Наркозависимых в России могут лишить права управлять автомобилем
Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что МВД рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:58
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Политика
Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники
На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес
«Глазами сына»: 41-летняя Екатерина Климова показала лицо без макияжа
Звезда сериала «Бедная Настя» смело показала лицо даже без намека на макияж.
Обновлено в 05:31
Баскетбол
Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА
Обновлено в 02:07
Политика
Домохозяйка победила на выборах мэра Усть-Илимска
Обновлено вчера в 04:05
Экономика
Uber покупает ближневосточного конкурента Careem за $3,1 млрд
Uber сообщила в понедельник вечером, что заплатит $1,4 миллиарда деньгам и $1,7 миллиарда конвертируемыми нотами в рамках сделки, которая обеспечит ей полный контроль над Careem.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Футбол
Сборной Украины грозят технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом
Если ФИФА найдет какие-либо нарушения, то команде Андрея Шевченко будет грозить техническое поражение в матчах, в которых принимал участие 31-летний форвард.
Обновлено в 04:38
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в апреле 18 рейсов из Москвы в Стамбул и обратно
«В связи закрытием аэропорта имени Ататюрка и переводом полетов в новый аэропорт Стамбула «Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание 5, 6 и 7 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:31