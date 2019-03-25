Финансы
Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторникаИнтерфакс 03:20
Доллар США лишь слегка повышается, евро немного снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего роста в паре с евро и дорожающей нефти.
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Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Главным следственным управлением ГУМВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".
Обновлено в 03:30
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Политика
Помпео предъявил претензии Лаврову из-за Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонной беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.
Обновлено вчера в 10:49
Гаджеты
Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Политика
Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners
Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала второй в этом году Индекс паспортов мира, оценивающий предоставляемую ими свободу перемещения.
Обновлено в 02:00
Экономика
«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год
Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
Обновлено вчера в 03:16
Общество
Мэр Магадана сообщил об отсутствии в городе вакцины от бешенства
Мэр Магадана Юрий Гришан назвал отсутствие в городе вакцины от бешенства недопустимым, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Футбол
«Уфа» может уволить тренера Кириченко
Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
На Украине вступил в силу закон о признании бандеровцев участниками боевых действий
На Украине вступил в силу закон о признании боевиков Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в РФ) участниками боевых действий.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Электроснабжение Венесуэлы восстановлено
Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Вьетнам получил от России 64 танка Т-90С
Вьетнам получил от России 64 танка Т-90С. Петухов заявил, что контракт выполнен в полной мере.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Тело школьника обнаружили в квартире в Петербурге
Тело 16-летнего школьника без признаков жизни обнаружили в квартире в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 03:50
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Volvo расширила функционал спорт-пакета Polestar
Пакет оптимизации Polestar для автомобилей марки Volvo получил расширенный функционал за счет двух дополнительных возможностей.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Гаджеты
«Ведомости»: Минэнерго против монополии компании Ротенберга-младшего на рынке «умных счетчиков»
Участники совещания, состоявшегося на прошлой неделе в Минэнерго, пришли к выводу, что нет смысла закреплять нормативными актами технологии передачи данных с «умных» счетчиков в системы интеллектуального учета электроэнергии, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на итоговый документ.
Обновлено в 03:43
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Павел Майков увел жену у своего лучшего друга
Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.
Обновлено вчера в 15:15
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
В России увеличились закупки отечественных лекарств
С начала 2019 года жители России чаще покупают отечественные препараты.
Обновлено в 02:09
Политика
Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники
На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.
Обновлено вчера в 21:54