Финансы

Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторникаИнтерфакс 03:20

Доллар США лишь слегка повышается, евро немного снижается на Московской бирже во вторник утром; рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне опережающего роста в паре с евро и дорожающей нефти.
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Рубль в начале торгов потеснил доллар и евро

Росбалт03:51

Рубль растёт к доллару и евро на открытии торговой сессии

News.ru03:23

Курс доллара на Мосбирже снизился до 64,07 рубля

ТАСС03:05

Рубль незначительно прибавляет к доллару и евро

Газета.Ru03:16

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:09

Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов вторника

Интерфакс03:20

Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:21

Доллар отошел от минимумов

КП - Беларусьвчера в 09:01
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Единоборства

Дана Уайт: «На месте Макгрегора я бы тоже завершил карьеру»

Обновлено в 03:35
Происшествия

Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Главным следственным управлением ГУМВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".
Обновлено в 03:30
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Политика

Помпео предъявил претензии Лаврову из-за Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонной беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.
Обновлено вчера в 10:49
Гаджеты

Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино

Обновлено вчера в 15:25
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Корабль «Орехово-Зуево» из Севастополя взял курс на Средиземное море

Обновлено в 02:01
Политика

Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners

Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала второй в этом году Индекс паспортов мира, оценивающий предоставляемую ими свободу перемещения.
Обновлено в 02:00
Экономика

«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год

Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
Обновлено вчера в 03:16
Общество

Мэр Магадана сообщил об отсутствии в городе вакцины от бешенства

Мэр Магадана Юрий Гришан назвал отсутствие в городе вакцины от бешенства недопустимым, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным

Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Футбол

«Уфа» может уволить тренера Кириченко

Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".
Обновлено в 03:12
Футбол

Семен Слепаков: «Жирков сказал, что не обиделся на песню „Оле-Оле-Оле“»

Обновлено в 02:25
Армия и оружие

На Украине вступил в силу закон о признании бандеровцев участниками боевых действий

На Украине вступил в силу закон о признании боевиков Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в РФ) участниками боевых действий.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Вьетнам получил от России 64 танка Т-90С

Вьетнам получил от России 64 танка Т-90С. Петухов заявил, что контракт выполнен в полной мере.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Тело школьника обнаружили в квартире в Петербурге

Тело 16-летнего школьника без признаков жизни обнаружили в квартире в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 03:50
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Обновлено вчера в 17:01
Авто

Volvo расширила функционал спорт-пакета Polestar

Пакет оптимизации Polestar для автомобилей марки Volvo получил расширенный функционал за счет двух дополнительных возможностей.
Обновлено вчера в 07:27
Политика

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Гаджеты

«Ведомости»: Минэнерго против монополии компании Ротенберга-младшего на рынке «умных счетчиков»

Участники совещания, состоявшегося на прошлой неделе в Минэнерго, пришли к выводу, что нет смысла закреплять нормативными актами технологии передачи данных с «умных» счетчиков в системы интеллектуального учета электроэнергии, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на итоговый документ.
Обновлено в 03:43
Транспорт

Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей

Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Павел Майков увел жену у своего лучшего друга

Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.
Обновлено вчера в 15:15
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

В России увеличились закупки отечественных лекарств

С начала 2019 года жители России чаще покупают отечественные препараты.
Обновлено в 02:09
Политика

Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники

На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.
Обновлено вчера в 21:54
Как работают Яндекс.Новости?
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