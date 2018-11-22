Финансы
Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов четверга
Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов четвергаИнтерфакс02:26
Доллар США немного снижается, евро растет на Московской бирже в четверг утром, рубль почти не меняется к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных валютных парах.
Интерфакс02:26
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Финансы
НДС и санкции заставят Центробанк проводить жесткую политику
По словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, риторика ЦБ является реакцией на повышение инфляционных рисков в стране и, по всей видимости, готовит рынок к тому, что в дальнейшем возможны шаги по ужесточению денежно-кредитной политики.
Обновлено в 01:48
Финансы
Мосбиржа отчиталась о рекордных показателях рынка акций РФ
В нынешнем году российский рынок акций показал рекордные значения в рублевом индексе.
Обновлено в 02:06
Финансы
В первые месяцы 2019 года новостройки подорожают на 10%
В январе-марте следующего года квартиры в московских новостройках могут подорожать на 10%.
Обновлено в 02:45
Финансы
Доля доллара в операциях с валютой снижается
Фото: Pixabay Доля доллара в глобальных операциях с валютой снижается, отметил управляющий директор по денежному рынку Московской биржи Игорь Марич.
Обновлено вчера в 22:04
Финансы
Курс доллара на черном рынке Венесуэлы за 10 дней вырос на 22%
Американский доллар на "черном рынке" в Венесуэле по отношению к боливару за последние десять дней вырос в цене на 22%, по данным портала Dollar Today.
Обновлено вчера в 19:42
Финансы
Индекс потребдоверия в США в ноябре снизился сильнее ожиданий
Индекс потребительского доверия в США в ноябре 2018 года уменьшился до 97,5 пункта с октябрьского уровня в 98,6 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.
Обновлено вчера в 12:15
Финансы
В России уменьшатся расходы на пенсии
Благодаря повышению пенсионного возраста в России удастся заморозить расходы на пенсии.
Обновлено в 02:30
Финансы
Темпы роста ВВП Эфиопии достигли 8% в год
Группа Всемирного Банка обнародовала доклад, где отметила крайне высокие темпы прироста ВВП Эфиопии, которые составили 7,7% за 2017/18 финансовый год, а в настоящее время прирост экономики держится на уровне 8%. Согласно прогнозам Банка, ВВП вырастет более чем на 8% в текущем финансовом году 2018/19.
Обновлено вчера в 13:46
Финансы
«Ак Барс» Банк заработал 6 млрд рублей с начала года
Финансовую отчетность за первые девять месяцев этого года по МСФО опубликовал «Ак Барс» банк.
Обновлено вчера в 14:24
Финансы
Голубовский: доллар США может резко обвалиться
Голубовский \: доллар США может резко обвалиться В беседе на радио Sputnik он заявил, что небольшое ослабление доллара, которое наблюдается сегодня, выгодно американским экспортерам.
Обновлено в 03:34
Финансы
Нефть завершит 2018 год вблизи отметок $66-68
На наш взгляд, только заключение торгового соглашения между США и Китаем на саммите G20 может придать рынкам позитивный импульс.
Обновлено вчера в 09:00
Финансы
В Турции выросли иностранные инвестиции в ценные бумаги
Турции необходимо привлекать иностранные инвестиции в свою экономику, чтобы помочь финансировать дефицит счёта текущих операций и снизить процентные ставки по займам, которые увеличились до самых высоких уровней на фоне роста инфляция до 25,2%.
Обновлено вчера в 10:06
Финансы
ОТП Банк предлагает новую кредитную карту «Большой cash back»
ОТП Банк предложил новый продукт — кредитную карту «Большой cash back».Комиссия за выпуск и обслуживание карты не взимается.
Обновлено вчера в 07:24
Финансы
Запасы золота в российских резервах выросли на 1,37%
Запасы монетарного золота в золотовалютных резервах России в прошлом месяце увеличились на 1,37%, прибавив 28 тонн.
Обновлено вчера в 20:04
Финансы
ЕК: Странам ЕС нужно использовать благоприятные экономические условия для снижения долгов
Странам Евросоюза необходимо воспользоваться благоприятными экономическими условиями для снижения долга, сказал вице-президент Еврокомиссии по евро, финансовой стабильности и социальному диалогу Валдис Домбровскис на пресс-конференции в среду.
Обновлено вчера в 11:20