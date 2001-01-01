Финансы
Рубль «слабеет» на фоне дорожающего доллараREGNUM 02:22
Рубль продолжил снижение к бивалютной корзине на торгах 28 марта. Доллар отметился на двухнедельном максимуме в районе 65,22 руб. и завершил сессию над отметкой 65 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Происшествия
ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года
ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Политика
В Кремле сожалеют, что украинцев в России лишили права голосовать
В Кремле сожалеют, что несколько миллионов украинцев, проживающих в России, лишены возможности голосовать на предстоящих выборах президента страны, как и о том, что отторгнуты избиратели внутри самой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Авто
Hyundai представила новую Hyundai Sonata с турбомотором
Компания Hyundai представила на автосалоне в Сеуле «заряженную» версию седана Hyundai Sonata нового поколения.
Обновлено вчера в 04:10
Здоровье
В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака
С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.
Обновлено в 02:38
Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса
Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Спорт
Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей
Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
Экономика
Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей
Отмечается, что показатель выручки, превышающей триллион рублей, зафиксирован впервые за всю историю компании.
Обновлено в 06:31
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
НАТО вводит военные корабли в Черное море
Четыре боевых корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря для проведения совместных учений с Украиной и Грузией, 28 марта сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 15:39
Экономика
Квартальная прибыль H&M упала в 1,7 раза, но превзошла прогнозы
Доналоговая прибыль компании сократилась на 17%, до 1,04 млн крон, минимального показателя за 18 лет.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Москве у актрисы Елены Кориковой украли кошелек
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской
Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
На Кубани нашли подростков, потушивших Вечный огонь
Обновлено в 06:42
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии
В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Егор Крид прояснил ситуацию со своим уходом из Black Star
Недавно в Сети появились слухи об уходе исполнителя Егора Крида из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:59
Политика
Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета
Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Московские врачи прооперировали пациента с редкой аномалией
Обновлено в 06:19
Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Финансы
ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 марта
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 марта, составляет 64,7347 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:18
Политика
Кто займет кресло британского премьера после отставки Терезы Мэй
27 марта Мэй попросила парламент одобрить ее сделку с ЕС и пообещала уйти в отставку, если документ найдет поддержку.
Обновлено в 01:21
Авто
GM-АвтоВАЗ официально представил обновлённую Chevrolet Niva
GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Nova с новой мультимедийной системой.
Обновлено в 05:28
Экономика
Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели
Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).
Обновлено в 05:56
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Авто
Пикап Isuzu D-Max стал дешевле на 150 тысяч рублей
Обновлено в 05:04