Курс доллара заметно снизился после заявлений главы Федеральной резервной системы США о политике снижения ставок, показывают данные торгов. К вечеру курс евро к доллару вырос до 1,1253 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1206 доллара за евро, в то же время курс доллара к йене снизился.

Происшествия В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.

Политика Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.

Происшествия В Челябинской области молния убила туристку В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.

Экономика Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО.

Политика Немецкий журналист требует снести памятник Победы на Прохоровском поле Свен Феликс Келлерхофф, журналист и ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты DieWelt, заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть немедленно снесен.

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Экономика «Северсталь» в I полугодии нарастила выпуск стали на 1% "Северсталь" в первом полугодии 2019 года нарастила выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 6,101 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.

Музыка Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.

Шоу-бизнес Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.

Спорт Сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций Российские волейболисты благодаря победе в стартовом матче «Финала шести» Лиги наций обеспечили себе участие в полуфинале турнира.

Шоу-бизнес В Сети появились редкие фото сына Жанны Фриске На странице в Instagram сына скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске, которую создали поклонники, появился пост с редкими фотографиями ребенка.

Экономика ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.

Происшествия Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.

Хоккей Лехконен подписал новый контракт с «Монреалем» Хоккеист подписал новый двухлетний контракт с клубом с зарплатой $ 2,4 млн в год.

Шоу-бизнес Ирина Шейк объяснила имя своей дочери от Брэдли Купера Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о расставании с актером Брэдли Купером, а также рассказала, как они планируют проводить время с их общей дочерью.

Здоровье Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.

Теннис Голову теннисиста разбили до крови в матче полуфинала Уимблдона В ходе матча 1/2 Уимблдона южноафриканский теннисист Рэйвен Клаасен получил травму, сообщает "Чемпионат.com".

Экономика Центробанк предложил отложить реформу пенсионных накоплений ЦБ настаивает на переносе обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Политика Слова Меркель во время приступа прочитали по губам Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Частного расчётно-кассового центра» «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Небанковская кредитная организация «Частный расчетно-кассовый центр» АО НКО «Частный РКЦ», рег. № 3420-К, г. Москва (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД- 1624)», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Финансы Россия засекретила кредит на миллиард долларов За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.

Происшествия На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

Энергетика Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

Общество Определены вузы с самыми высокими зарплатами выпускников Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов.