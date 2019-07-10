Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК 10 июля в 16:10

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Эксперты определили причину резкого падения доллара

Газета.Ruвчера в 05:23

Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря общемировому позитиву на ожиданиях снижения ставки ФРС

Финмаркетвчера в 10:44

Рубль днем продолжает расти к доллару и евро на ожидании смягчения политики ФРС

ПРАЙМвчера в 07:38

Почему рубль подорожал после заявлений главы ФРС США

RT на русскомвчера в 09:37

Заявления главы ФРС США «уронили» доллар

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Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

РИА Новости10 июля в 17:49

Эксперты: рубль резко укрепился к доллару в среду благодаря заявлению главы ФРС США

ТАСС10 июля в 14:12
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:17, Вашингтон
Политика

Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Политика

Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты

Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, предусматривающий люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В аэропорту Краснодара задержали сыгравшего Овечкина актера

Обновлено в 05:08
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Обновлено в 03:24
Происшествия

Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС

Обновлено в 04:20
Политика

Замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов покинул пост

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию, об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Обновлено вчера в 12:23
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия

17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

Обновлено в 01:40
Политика

Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера

Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера

Обновлено в 02:59
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Футбол

Семак рассказал о состоянии Кузяева и Шатова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии 1-го тура Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоится 14 июля, рассказал о готовности своей команды.
Обновлено в 05:10
Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Обновлено в 04:16
Политика

Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив

Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

37 пассажиров лайнера Air Canada пострадали из-за турбулентности

По меньшей мере 37 человек пострадали на борту рейса Air Canada, выполнявшего рейс Ванкувер — Сидней, который попал в зону сильной турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 04:17
Политика

Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:23
Здоровье

Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца

Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе сделала тройной аксель на полу

Обновлено в 05:08
Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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