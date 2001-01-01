Финансы
Рубль с утра пошел в рост, биржевые индексы тоже в плюсеИнтересант 03:19
Рынок российских ценных бумаг открылся ростом основных фондовых индикаторов: индекс МосБиржи ушел «в плюс» на 0,2 процента, до 2497,97 пункта, долларовый РТС - на 0,4 процента (1211,82 пункта).
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