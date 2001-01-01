Финансы

Рубль с утра пошел в рост, биржевые индексы тоже в плюсеИнтересант 03:19

Рынок российских ценных бумаг открылся ростом основных фондовых индикаторов: индекс МосБиржи ушел «в плюс» на 0,2 процента, до 2497,97 пункта, долларовый РТС - на 0,4 процента (1211,82 пункта).
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Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:19

Рубль с утра пошел в рост, биржевые индексы тоже в плюсе

Интересант03:19

Нефть дала шанс на рост. МосБиржа открылась в «зеленой зоне»

РБК03:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
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Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию.
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