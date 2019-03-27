Рубль с утра пошел в рост, биржевые индексы тоже в плюсеИнтересант 03:19

Рынок российских ценных бумаг открылся ростом основных фондовых индикаторов: индекс МосБиржи ушел «в плюс» на 0,2 процента, до 2497,97 пункта, долларовый РТС - на 0,4 процента (1211,82 пункта).

Рубль с утра пошел в рост, биржевые индексы тоже в плюсе

Технологии Instagram тестирует функцию перемотки видео Instagram is testing video seekbar pic.twitter.com/gyIZZhrh2y — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 27, 2019 Instagram уже включает эту функцию для видео, размещенных на IGTV, но удивительно, что мы впервые увидели, что она включена для обычных людей в Instagram.

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