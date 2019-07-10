Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК 16:10
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:21, Вашингтон
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Энергетика
СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%
Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Политика
Снова «Ганьба»: Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье
Жители города Свалява Закарпатской области прогнали экс-президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено в 18:41
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии
Ставропольский край в пятый раз победил в конкурсе министерства обороны РФ на лучшую подготовку призывников к военной службе.
Обновлено в 07:27
Общество
Опасное соседство. Жители Сургутского района будут рады, если их дома снесут
О намерении переселить людей из "деревяшек" в капитальные дома, которые будут построены в соседнем поселке Солнечный, сообщил глава Сургутского района.
Обновлено в 11:18
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Общество
Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи
Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Политика
Постпред Ирана в МАГАТЭ заявил, что пересмотра условий СВПД не будет
Условия СВПД не могут быть пересмотрены, так как сделка содержит "выверенный баланс", заявил постоянный представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Казем Гариб Абади.
Обновлено в 13:19
Наука
Обнаружено самое большое цветение водорослей
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты
Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi 9 SE
Обновлено в 13:42
Наука
Обращение крови
От крови кровно в кровь Массовый интерес к переливанию крови возник у европейцев в XVII веке.
Обновлено вчера в 15:01
Кино
Сериал «Друзья» переезжает с Netflix на HBO Max
Компания WarnerMedia представила свой новый стриминговый сервис, который получил название HBO Max.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в России
Концепт-проект авианосца "Ламантин" предполагает размещение на корабле атомной энергетической установки.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни
Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
Обновлено в 19:07
Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного).
Обновлено в 18:33
Происшествия
В Албании в аварию попал автомобиль посольства России
В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Обновлено в 18:22
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Футбол
ЦСКА сменил конечного бенефициара
Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба.
Обновлено в 09:22
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Обновлено в 09:38
Политика
Путин высказался о санкциях в отношении Грузии
Президент РФ Владимир Путин считает, что вводить санкции в отношении Грузии не стоит.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40