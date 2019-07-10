Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК 16:10

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Заявления главы ФРС США «уронили» доллар

Мойка7817:48

Рубль резко подорожал после заявления главы ФРС США

РИА Новости17:49

Курс рубля вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики

Коммерсантъ12:59

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

РБК16:10

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Ведомости15:25

Эксперты: рубль резко укрепился к доллару в среду благодаря заявлению главы ФРС США

ТАСС14:12

Курс доллара снизился после выступления главы ФРС США

RT на русском16:34
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:21, Вашингтон
Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Энергетика

СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%

Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Политика

Снова «Ганьба»: Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье

Жители города Свалява Закарпатской области прогнали экс-президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено в 18:41
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие

Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел

Обновлено в 12:19
Хоккей

Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России по хоккею

Обновлено в 17:36
Армия и оружие

В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии

Ставропольский край в пятый раз победил в конкурсе министерства обороны РФ на лучшую подготовку призывников к военной службе.
Обновлено в 07:27
Общество

Опасное соседство. Жители Сургутского района будут рады, если их дома снесут

О намерении переселить людей из "деревяшек" в капитальные дома, которые будут построены в соседнем поселке Солнечный, сообщил глава Сургутского района.
Обновлено в 11:18
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Общество

Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи

Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Политика

Постпред Ирана в МАГАТЭ заявил, что пересмотра условий СВПД не будет

Условия СВПД не могут быть пересмотрены, так как сделка содержит "выверенный баланс", заявил постоянный представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Казем Гариб Абади.
Обновлено в 13:19
Наука

Обнаружено самое большое цветение водорослей

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Принцессу Саудовской Аравии обвинили в издевательствах над сантехником

Обновлено в 11:53
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

Обновлено в 18:02
Происшествия

В Италии из-за сильного града в больницу попали 18 человек

Обновлено в 11:45
Гаджеты

Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi 9 SE

Обновлено в 13:42
Наука

Обращение крови

От крови кровно в кровь Массовый интерес к переливанию крови возник у европейцев в XVII веке.
Обновлено вчера в 15:01
Кино

Сериал «Друзья» переезжает с Netflix на HBO Max

Компания WarnerMedia представила свой новый стриминговый сервис, который получил название HBO Max.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в России

Концепт-проект авианосца "Ламантин" предполагает размещение на корабле атомной энергетической установки.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни

Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
Обновлено в 19:07
Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного).
Обновлено в 18:33
Происшествия

В Албании в аварию попал автомобиль посольства России

В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Обновлено в 18:22
Экономика

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Футбол

ЦСКА сменил конечного бенефициара

Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба.
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В России решили найти управу на 14-летних живодеров

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Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

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Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

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Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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