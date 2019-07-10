Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США ПауэллаВедомости 10 июля в 15:25
Индекс Мосбиржи в среду днем прибавлял до 0,3%, но к закрытию скорректировался до значений вторника – 2822,75 пункта. Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
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