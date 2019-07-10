Финансы

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США ПауэллаВедомости вчера в 15:25

Индекс Мосбиржи в среду днем прибавлял до 0,3%, но к закрытию скорректировался до значений вторника – 2822,75 пункта. Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
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Почему рубль подорожал после заявлений главы ФРС США

RT на русском09:37

Рубль укрепляется к доллару и евро благодаря общемировому позитиву на ожиданиях снижения ставки ФРС

Финмаркет10:44

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Ведомостивчера в 15:25

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

РИА Новостивчера в 17:49

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

РБКвчера в 16:10

Эксперты определили причину резкого падения доллара

Газета.Ru05:23

Эксперты: рубль резко укрепился к доллару в среду благодаря заявлению главы ФРС США

ТАССвчера в 14:12
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:38, Вашингтон
Политика

Торубаров уволен с поста главы МВД Крыма

Обновлено в 10:53
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Экономика

Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Кино

Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России

Французский кинорежиссёр Люк Бессон объяснил интерес голливудских студий к истории России тем, что «эта тема — настоящий бескрайний океан».
Обновлено в 11:56
Политика

Итоги переговоров Путина и Зеленского назвал источник

Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского могут в ближайшем будущем помочь обмену взаимно удерживаемых лиц.
Обновлено в 18:07
Музыка

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Обновлено в 19:11
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Наука

Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры

Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.
Обновлено в 20:09
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды

Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма

На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.
Обновлено в 03:44
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Политика

Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку

Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода, пишет The Seattle Times со ссылкой на руководителя подразделения коммерческих самолетов корпорации Кевина МакАллистера.
Обновлено в 20:10
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено в 21:20
Общество

Почему нам врут про погоду?

Как бы ни ругали синоптиков, ни один специалист в области прогнозирования, будь то экономист, финансист или политолог, не может предсказывать будущее с такой точностью, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 11:31
Экономика

Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах

Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.
Обновлено в 19:01
Авто

SAIC начал производство седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5

На заводе китайского концерна SAIC-GM-Wuling началось производство двух новых автомобилей: седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5.
Обновлено в 04:22
Экономика

В Грузии подсчитали потери в случае введения Россией санкций

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что, в случае введения Россией полного эмбарго в отношении Тбилиси, страна могла потерять 4 миллиарда лари (около 1,5 миллиарда долларов).
Обновлено в 08:13
Политика

Главу счётной палаты Красноярского края отправили в отставку

Депутаты Законодательного собрания на сегодняшней сессии почти единогласно проголосовали за досрочное прекращение трудовой деятельности председателя счётной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

Обновлено в 10:56
Здоровье

Российских туристов предупредили о лихорадке Денге в Бразилии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Бразилии, сообщается 11 июля на сайте ведомства.
Обновлено в 08:31
Общество

В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

В Петербурге представили новый авианосец проекта «Ламантин»

Как ранее передавало информагентство, главком ВМФ России Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Петербурге заявил, что российский флот получит в свое распоряжение атомный авианосец, но это произойдет не в ближайшие годы.
Обновлено вчера в 08:50
Космос

Исследователи обнаружили на Марсе объект, похожий на птицу

Энтузиаст Тайлер Глокнер обнаружил странный объект на новых фотографиях.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро

Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
Обновлено в 14:22
Общество

В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов

Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 11:48
Общество

Мужчин-арабов назвали главными жертвами сексуального насилия

В Ираке 39% мужчин отметили, что они стали жертвами устных оскорблений сексуального характера, а каждый пятый подвергался физическому сексуальному насилию.
Обновлено в 12:20
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Общество

В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму

Обновлено в 08:30
Футбол

Появились фото гостевой формы «Атлетико». Она черная

В интернете появились изображения гостевой формы «Атлетико» на сезон-2019/20. Футболка выполнена в черном цвете.
Обновлено в 15:34
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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