Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США ПауэллаВедомости вчера в 15:25
Индекс Мосбиржи в среду днем прибавлял до 0,3%, но к закрытию скорректировался до значений вторника – 2822,75 пункта. Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
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Обновлено вчера в 21:08
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Два человека предприняли попытку пробраться на территорию исследовательского центра с ядерным реактором "Вальеситос" под Сан-Франциско в штате Калифорния.
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