Индекс Мосбиржи в среду днем прибавлял до 0,3%, но к закрытию скорректировался до значений вторника – 2822,75 пункта. Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.

Общество «Победа» отменила сбор за оплату картой при покупке билета в Сети Если раньше о взимании обязательного сервисного сбора при оплате картой клиенты узнавали только после выбора билета, то теперь окончательная стоимость будет видна сразу.

Экономика В ЦБ РФ назвали предел комиссии за переводы в Системе быстрых платежей Комиссия за транзакции в созданной Центробанком РФ Системе быстрых платежей (СБП), предназначенной для оплаты товаров в магазинах и услуг по QR-кодам, составит 0,2-0,7% от общей суммы оплаты.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Политика Путин поговорил с Зеленским по телефону Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Здоровье «Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни 44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий С вероятность 90 процентов через десять лет исчезнут такие профессии, как охранник, технический переводчик, водитель и продавец, пояснил он.

Политика В офисе президента Украины начались обыски Государственное бюро расследований Украины (ГБР) проводит обыски в офисе президента, изучая протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времен президентства Петра Порошенко.

Политика На Украине возбудили уголовные дела против Порошенко и Парубия Государственное бюро расследований Украины возбудило дела об узурпации власти в судебной системе бывшим президентом Петром Порошенко и о госизмене спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Политика «Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России «По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.

Армия и оружие Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.

Финансы Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Политика Дмитрий Овсянников попрощался с жителями Севастополя Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, отставку которого сегодня принял президент РФ Владимир Путин, попрощался с горожанами.

Гаджеты Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9 Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.

Происшествия В Перми загорелся центральный рынок Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Футбол Сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка Африки Футболисты сборной Алжира пробились в полуфинал Кубка африканских наций, который проходит в Египте, победив в серии пенальти команду Кот-д'Ивуара в матче 1/4 финала.

Футбол ЦСКА оценил прогресс Чалова в FIFA Московский ЦСКА оценил прогресс форварда красно-синих Федора Чалова в FIFA 2016 и 2019 года.

Космос 12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.

Финансы Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд.

Происшествия Неизвестные попытались проникнуть на ядерный объект в США Два человека предприняли попытку пробраться на территорию исследовательского центра с ядерным реактором "Вальеситос" под Сан-Франциско в штате Калифорния.

Происшествия В Сеть выложили видео пожара в Мытищах В Сети появилось видео очевидца пожара на ТЭЦ-27 "Северная" в городе Мытищи. На кадрах видно высокое пламя и большие клубы дыма.