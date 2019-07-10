Индекс Мосбиржи в среду днем прибавлял до 0,3%, но к закрытию скорректировался до значений вторника – 2822,75 пункта. Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.

Авто Toyota готовит к выпуску новый кроссовер Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.

Происшествия В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда В Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на задержание заместителя председателя правления организации Алексея Иванова.

Происшествия Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.

Энергетика Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба» Почему российская нефть продается со скидкой Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба", несмотря на возобновление поставок.

Происшествия Суд не отпустил из-под стражи Луизу Хайруллину Адвокаты кассирши, вынесшей из банка 25 млн рублей, настаивали, что женщина, имеющая двух малолетних детей, может находиться и под домашним арестом.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

Авто В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport.

Культура Юрий Башмет открыл фестиваль русской музыки Эмира Кустурицы В сербском этнопоселении Дрвенград стартовал фестиваль классической музыки Kustendorf сlаssіс, организатором которого выступает Эмир Кустурица.

Происшествия В Белоруссии двое россиян заключены под стражу в связи с ЧП при салюте Двое россиян заключены под стражу в Белоруссии после ЧП при салюте в Минске, во время которого погибла женщина.

Общество В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Общество На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары Населенный пункт находится в зоне вечной мерзлоты: верхний слой грунта начал таять вследствие аномальной для региона жары, и фундамент дома "пополз".

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.

Футбол Георге Хаджи: Янис примет решение о новом клубе до пятницы Экс футболист «Барселоны» и «Реала», а ныне главный тренер «Вииторули» рассказал об уходе капитана команды, своего сына Яниса в другой клуб.

Наука Один из самых громких звуков в океане издает небольшой червь Японские и канадские учёные с удивлением обнаружили, что изучаемый ими морской червь способен издавать звуки, да ещё и удивительно громкие.

Общество В Цюрихе суд запретил петуху кукарекать по ночам Жители Цюриха обратились в суд из-за криков петуха, который мешал им спать по ночам. Об этом сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.

Экономика Расходы на нацпроекты спрятали от россиян Оперативный контроль за финансовым исполнением национальных проектов на сегодняшний день практически недоступен для россиян, сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Шоу-бизнес Наташа Королева вдохновилась Лободой и оголилась перед страной Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.