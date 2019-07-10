Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС СШАРИА Новости вчера в 17:49
Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К закрытию торгов курс доллара опустился на 73,5 копейки, до 63,18 рубля. Евро подешевел на 52,25 копейки, до 71,07 рубля.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:55, Вашингтон
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Обновлено вчера в 09:19
Общество
Россиян ждут погодные аномалии в августе
Россиян ждут погодные аномалии в августе Прогноз погоды на август удивит россиян.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено 09 июля в 10:26
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Зеленский выгнал с совещания чиновника, назвав его разбойником
Президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональной форме выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполь.
Обновлено вчера в 07:00
Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Технологии
В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол
Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Проходящую через Россию трассу «Меридиан» назвали кошмаром для США
Проходящая через Россию новая трасса станет самым коротким сухопутным путем, который свяжет Китайскую Народную Республику и страны Европы.
Обновлено в 00:10
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского
Медведчук добавил, что ситуация с нахождением Вышинского под стражей "стоит во главе угла всех переговоров, связанных с обменом и освобождением".
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Обновлено вчера в 07:40
Авто
Toyota анонсировала новый компактный кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом совместном предприятии планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 08:47
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Пакистане 11 человек погибли при столкновении поездов
В Пакистане 11 человек погибли и 67 получили ранения при столкновении пассажирского поезда с грузовым.
Обновлено в 01:25
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:58
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»
Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози
Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Наука
Новая технология может производить чистую питьевую воду
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Мэр Вашингтона: фонд обеспечения безопасности мероприятий США истощен
Масштабное празднование Дня независимости Соединенных Штатов Америки 4 июля истощило фонд для обеспечения безопасности на мероприятиях в Вашингтоне.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей мира
29-летняя поп-певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг Forbes, в котором были названы самые высокооплачиваемые знаменитости планеты.
Обновлено в 00:46
Политика
Украинцы прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
Космос
Ученые сообщили, что скоро найдут «полного двойника» Земли
Обновлено в 01:09
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено вчера в 13:57