Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США ПауэллаВедомости 10 июля в 15:25
Индекс Мосбиржи в среду днем прибавлял до 0,3%, но к закрытию скорректировался до значений вторника – 2822,75 пункта. Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
Читать в источнике
Оценить160
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:40, Вашингтон
Шоу-бизнес
Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале
Продюсер Бари Алибасов записал видео после скандала в эфире программы «На самом деле», где его пытались уличить в инсценировке отравления средством для прочистки труб «Крот».
Обновлено в 00:24
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено вчера в 20:30
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Зеленский узнал о первой за время его президентства жертве в Донбассе
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами
Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
Обновлено вчера в 18:31
Гаджеты
9 августа Huawei представит EMUI 10
Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено вчера в 02:46
Происшествия
На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику
На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
Геннадий Малахов раскритиковал программу «Жить здорово»
Как оказалось, претензии к звезде «Первого канала» имеет и другой телевизионный врач – Геннадий Малахов.
Обновлено 10 июля в 08:00
Гаджеты
В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото
В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Изнасиловавшую 30 малышей британку выпустят на свободу
Известная в Британии женщина-педофил, на счету которой не менее 30 жертв, может выйти на свободу уже в сентябре.
Обновлено в 00:08
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Покусавшего полицейского жителя Бурятии осудили на четыре года
Жителя Бурятии осудили на четыре года колонии строгого режима за то, что он покусал и пнул полицейского, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Bloomberg отметил богатый урожай качественной пшеницы в России
В России в 2019 году фермеры собирают урожай исключительно качественной пшеницы, пишет американское издание Bloomberg.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Власти назвали причину инфекции в интернате под Хабаровском
Обновлено вчера в 23:54
Авто
Kia Rio на вторичке: выбираем оптимальный вариант
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Двое ростовчан погибли в Греции в результате сильного шторма
На полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который разыгрался в ночь с 10 на 11 июля, погибли пять иностранных туристов, включая двоих россиян.
Обновлено вчера в 03:44
Здоровье
Детская поликлиника на Ленинском: чего ждать горожанам
Власти города и представители здравоохранения организовали пресс-конференцию для представителей СМИ, чтобы донести до жителей Ленинского посёлка информацию о будущем детской поликлиники.
Обновлено вчера в 04:29
Энергетика
Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины
Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»
Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Лондоне найдена мертвой юная скрипачка из России
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Первый опытный образец морского ЗРК «Тор-МФ» создадут в 2020-х годах
Первый опытный образец зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-МФ" для ВМФ России будет создан в начале 2020-х годов.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 тоннами кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50