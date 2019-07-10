Финансы

Курс доллара упал после заявлений главы ФРС СШАРИА Новости вчера в 16:21

Курс доллара заметно снизился после заявлений главы Федеральной резервной системы США о политике снижения ставок, показывают данные торгов. К вечеру курс евро к доллару вырос до 1,1253 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1206 доллара за евро, в то же время курс доллара к йене снизился.
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Доллар дешевеет к большинству основных валют

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Доллар продолжает дешеветь к мировым валютам на заявлениях главы ФРС США

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Эксперты: рубль резко укрепился к доллару в среду благодаря заявлению главы ФРС США

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Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

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Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

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Заявления главы ФРС США «уронили» доллар

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Сотрудники МЧС спецрейсом вывезли 33 российских детей из Багдада в Россию, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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2,5 тысячи десантников высадились в Крыму

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Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
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Экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов написал заявление об отставке с поста министра спорта Северной Осетии.
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Экономика

Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате

Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
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Кассиршу из Башкирии Луизу Хайруллину оставили под арестом

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Экономика

Быстрым платежам накручивают процент

«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Москве прогремел взрыв в жилом доме

Обновлено в 03:29
Политика

Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель

У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Бывшего заместителя главкома Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
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На Филевской ветке московского метро произошел сбой

В Московском метрополитене произошел сбой в движении поездов на Филевской (голубой) ветке.
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АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»

Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
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Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
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Американский рэпер заявил, что нашёл украденную собаку Старриджа

Американский рэпер Killa Fame в социальной сети заявил, что нашёл питомца 29-летнего футболиста, и прикрепил в качестве доказательства видео, на котором присутствует собака, внешне похожая на ту, что ищет игрок.
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Транспорт

На остановках появились новые автоматы по продаже билетов

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Граждане оценили возможность столкновений в РФ на национальной почве

Массовые кровопролитные столкновения на национальной почве в настоящее время в России невозможны, считают 64% граждан.
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На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья

В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.
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В России заявили о беспокойстве из-за ситуации в Ормузском проливе

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена недавними событиями в Ормузском проливе.
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В Харькове восстановили памятник Жукову

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Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

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Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
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Дом был построен в 1970-х годах. Он стоит на сваях, которые начали смещаться из-за таяния верхнего слоя грунта в зоне вечной мерзлоты.
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Зеленский открыл Чернобыльскую зону для туристов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов, касающихся Чернобыльской зоны.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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