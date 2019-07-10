Курс доллара заметно снизился после заявлений главы Федеральной резервной системы США о политике снижения ставок, показывают данные торгов. К вечеру курс евро к доллару вырос до 1,1253 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1206 доллара за евро, в то же время курс доллара к йене снизился.

Политика Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.

Происшествия 33 российских детей эвакуировали из Ирака в Москву Сотрудники МЧС спецрейсом вывезли 33 российских детей из Багдада в Россию, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Финансы Курс доллара опустился ниже 63 рублей В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Общество У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.

Футбол Габулов покинет пост министра спорта Северной Осетии Экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов написал заявление об отставке с поста министра спорта Северной Осетии.

Авто Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

Экономика Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.

Экономика Быстрым платежам накручивают процент «Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.

Экономика Россияне стали больше тратить за один поход в магазин Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.

Политика Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука Бывшего заместителя главкома Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.

Транспорт На Филевской ветке московского метро произошел сбой В Московском метрополитене произошел сбой в движении поездов на Филевской (голубой) ветке.

Авто АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара» Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.

Футбол Американский рэпер заявил, что нашёл украденную собаку Старриджа Американский рэпер Killa Fame в социальной сети заявил, что нашёл питомца 29-летнего футболиста, и прикрепил в качестве доказательства видео, на котором присутствует собака, внешне похожая на ту, что ищет игрок.

Общество Граждане оценили возможность столкновений в РФ на национальной почве Массовые кровопролитные столкновения на национальной почве в настоящее время в России невозможны, считают 64% граждан.

Политика В России заявили о беспокойстве из-за ситуации в Ормузском проливе Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена недавними событиями в Ормузском проливе.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Общество На Камчатке жилой дом накренился из-за жары в зоне вечной мерзлоты Дом был построен в 1970-х годах. Он стоит на сваях, которые начали смещаться из-за таяния верхнего слоя грунта в зоне вечной мерзлоты.