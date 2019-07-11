Курс доллара упал после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о политике снижения ставок, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Пауэлл сообщил, что неопределенность вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики влияют на экономический прогноз в США.

Политика Глава СПЧ призвал остановить «эпидемию» дел об оскорблении власти Заявления об оскорблении власти напоминают эпидемию, и правоохранительным органам необходимо разбираться в подобных делах и правильно их квалифицировать, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.

Шоу-бизнес Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.

Политика Кандидата в депутаты Мосгордумы Янкаускаса обвинили в нарушении закона при сборе подписей В Мосгоризбиркоме заявили, что кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас нарушил закон в ходе процесса сбора подписей избирателей.

Политика Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.

Армия и оружие Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря Военнослужащие Украины провели тактические учения по уничтожению десантных кораблей противника и десанта на побережье Азовского моря.

Авто Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.

Автоспорт Шибалов стал вторым на шестом этапе ралли «Шелковый путь» Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова занял второе место на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

Футбол Голкипер ФК «Краснодар» открыл бутылку мячом Основной вратарь ФК «Краснодар» 20-летний Матвей Сафонов сумел открыть бутылку ударом по мячу.

Экономика В России предложили отложить новую пенсионную реформу Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Политика Около половины россиян относятся к Грузии безразлично Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.

Политика Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.

Театры В Петербурге умер актер Олег Дмитриев В Петербурге на 50-м году жизни скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра.

Авто В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz из-за рулевого механизма Официальные дилеры Mercedes-Benz объявляют об отзывной кампании 52 автомобилей С-Class и Е-Class, а также модели GLK.

Политика В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент РФ Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политика Константинополь обложил новую украинскую церковь данью Константинополь обложил налогом недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ).

Футбол «Сочи» не взял Динияра Билялетдинова Последним клубом 34-летнего Билялетдинова стал «Тракай», с «Сочи» полузащитник прошел несколько тренировочных сборов.

Происшествия Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).

Спорт Биатлонный центр в Ханты-Мансийске лишился лицензии Управление Росгвардии лишило Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске лицензии.

Политика Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.

Авто Эксперты назвали количество Volkswagen «Жук» в России По данным аналитиков, на начало 2019 года в России числилось 3542 зарегистрированных автомобиля Volkswagen Kaefer – модели, которая, как и ее возрожденный в 1998 году преемник New Beetle, неофициально называлась «Жуком».

Общество Владимирцы пикетируют скандальную выставку Отмечается, что на выставке представлены полотна и работы художников, рассказывающие об интимной жизни и ее всевозможных проявлениях.

Армия и оружие Начались поставки С-400 в Турцию Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Происшествия Ребенок выпал с балкона восьмого этажа отеля в Сочи Полуторагодовалая девочка вечером 11 июля выпала с балкона отеля в Сочи, облокотившись на стеклянное ограждение.

Шоу-бизнес Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.

Общество Мальдивы в Сибири: The New York Times о золоотвале новосибирской ТЭЦ-5 Назвав золоотвал «новосибирскими Мальдивами», пользователи социальных сетей активно выкладывают свои фотографии на фоне озера в купальниках, как они занимаются йогой или изощренно позируют на камеру.