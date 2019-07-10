Финансы

Рубль сильно подорожал после заявления главы ФРС СШАМосква 24 10 июля в 19:44

Рубль резко подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К закрытию торгов доллар подешевел на 73,5 копейки.
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Почему рубль подорожал после заявлений главы ФРС США

RT на русскомвчера в 09:37

Эксперты определили причину резкого падения доллара

Газета.Ruвчера в 05:23

Эксперты: рубль резко укрепился к доллару в среду благодаря заявлению главы ФРС США

ТАСС10 июля в 14:12

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

РБК10 июля в 16:10

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Ведомости10 июля в 15:25

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

РИА Новости10 июля в 17:49

Курс рубля вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики

Коммерсантъ10 июля в 12:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:48, Вашингтон
Происшествия

Россиянка попала в психбольницу на Бали

Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

Обновлено в 02:59
Происшествия

17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 03:48
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Футбол

«Барселона» договорилась о трансфере 20-летнего хавбека сборной Японии

Обновлено в 04:00
Политика

В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

Обновлено 10 июля в 12:52
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Общество

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Технологии

МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов

МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Политика

Замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов покинул пост

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию, об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 02:51
Наука

Газированные напитки и сладкие соки повышают риск развития рака

Выяснено, что стакан сладкой газировки при употреблении её ежедневно в пищу, повышает риск рака груди на 22 процента и общего развития онкологии на 18 процентов.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа

Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.
Обновлено в 02:30
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Политика

В Huawei попросили США исключить компанию из черного списка

"Власти США внесли нашу компанию в черный список, мы, естественно, выступаем против этого, так как никакого фактического основания для этих действий нет, это также принесет убытки американским предприятиям, включая тех, кто сотрудничает с Huawei", — приводит слова Лян Хуа телеканал Phoenix.
Обновлено в 02:30
Здоровье

Минздрав Татарстана предупредил об опасности ранних арбузов

Частой причиной отравлений становятся ранние арбузы, особенно забродившие.
Обновлено в 01:22
Интернет

Google признался в прослушивании людьми голосовых запросов

Компания Google заявила, что часть голосовых запросов от пользователей прослушивается не автоматизированными системами, а реальными людьми.
Обновлено в 03:40
Общество

ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

На Белоярской АЭС отключили энергоблок

Обновлено в 04:32
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Политика

Украина захотела провести свои корабли через Керченский пролив

В июне Хомчак заявил, что Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были арестованы российскими пограничниками.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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