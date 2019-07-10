Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС СШАРИА Новости вчера в 17:49
Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К закрытию торгов курс доллара опустился на 73,5 копейки, до 63,18 рубля. Евро подешевел на 52,25 копейки, до 71,07 рубля.
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