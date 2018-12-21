Энергетика

Нефть WTI дешевеет более чем на 3%
RT на русском
вчера в 03:43

По состоянию на 11:42 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,09% — до $46,68 за баррель.
RT на русскомвчера в 03:43

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Нефть подорожала после резкого снижения цен

Взгляд.ру01:50

Стоимость нефти марки Brent упала почти на 5%

Коммерсантъвчера в 15:18

Нефть марки Brent упала в цене более чем на 5% после заседания ФРС США

Известиявчера в 14:40

Цены на нефть упали на 5% второй раз за неделю

РБКвчера в 14:32

Рубль резко подешевел вслед за нефтью

Ведомостивчера в 17:02

Нефть WTI дешевеет более чем на 3%

RT на русскомвчера в 03:43

Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ниже психологических отметок

Банки.ру18 декабря в 00:42
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Энергетика

Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения

В четверг днем падение цен на нефть достигало 5% на фоне волатильности мировых фондовых рынков после заседания Федрезерва Соединенных Штатов.
Обновлено в 01:29
Энергетика

Новак прокомментировал падение цен на нефть

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено в 02:17
Энергетика

Путин объяснил рост цен на бензин

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что правительство страны не допустит значительного роста цен на топливо.
Обновлено вчера в 06:45
Энергетика

Немецкая RWE подписала второй контракт на поставку СПГ из США

Немецкая энергетическая компания RWE и австралийская Woodside Petroleum подписали еще один контракт на поставки сжиженного природного газа.
Обновлено вчера в 18:11
Энергетика

Очищение угля: чему Россия может поучиться у Китая

Исследование, которое Центр энергетики Московской школы управления «Сколково» выпустит в январе 2019 года, ставит Китай на первое место среди 13 стран мира, где угольная генерация играет существенную роль и в глобальном масштабе, и в национальном энергобалансе — а Россия этот список замыкает.
Обновлено в 00:42
Энергетика

Тарифы на газ и воду в Севастополе вырастут с Нового года

С 1 января 2019 года в Севастополе повысятся тарифы на газоснабжение и водоотведение.
Обновлено в 01:02
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» добыл 20 млн тонн нефти на проектах Северного Каспия

Накопленная добыча нефти на двух проектах "ЛУКОЙЛа" в российском секторе Каспийского моря превысила 20 млн тонн.
Обновлено вчера в 10:16
Энергетика

Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году

Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено вчера в 03:17
Энергетика

Транспорт госкомпаний переведут на газ

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что компании удалось перевести 30% транспорта на газомоторное топливо и сэкономить за пять лет 3,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 02:00
Энергетика

Темпы прироста задолженности за газ в Пермском крае снижаются

Задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Пермского края за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" составила на 1 декабря 2018 года 3,36 млрд руб. Как сообщает пресс-служба компании, несмотря на высокий уровень неплатежей со стороны ТСО, за последние два года темпы увеличения долгов снизились.
Обновлено в 00:31
Энергетика

ВСЗ передал второй ледокол ПАО «Газпром нефть»

Входящее в государственную «Объединенную судостроительную корпорацию» ПАО «Выборгский судостроительный завод» (ВСЗ) передал второй ледокол «Андрей Вилькицкий» мощностью 22 МВт газпромовской «дочке» ПАО «Газпром нефть».
Обновлено вчера в 10:28
Энергетика

«Мегионнефтегаз» приобрел новый лицензионный участок

Новый актив граничит с уже разрабатываемыми "Мегионнефтегазом" Ачимовским и Западно-Чистинным участками, где есть необходимая производственная инфраструктура.
Обновлено в 02:20
Энергетика

Югре удалось произвести в этом году 2 млн тонн нефтепродуктов

За этот год в Югре производство нефтепродуктов составит 2 миллиона тонн.
Обновлено вчера в 18:11
Энергетика

В Якутии планируют добывать 8 тысяч тонн дикоросов

Говоря об основных направлениях развития сельского хозяйства в республике, зампред отметил, что основной упор будет сделан на увеличение обеспеченности продукцией местного производства, а также на растениеводство и животноводство.
Обновлено вчера в 22:26
Энергетика

Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement

Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено 19 декабря в 18:56
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