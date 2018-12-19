Энергетика
В четверг на бирже ICE стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2017 г. опустилась ниже $55 за баррель. В 12.03 мск за бочку трейдеры давали $54,83. К 19.50 мск баррель Brent стоил еще меньше – $54,76.
Ведомости17:02
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Энергетика
Госкомпании обяжут перевести автомобили на газ
Отмечается, что в России сосредоточено 40% мировых запасов метана, а также 170 тысяч километров газовых магистралей, которые позволят строить заправки практически по всей стране, используя существующую сеть.
Обновлено в 01:56
Энергетика
Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году
Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено в 03:17
Энергетика
Немецкая RWE подписала второй контракт на поставку СПГ из США
Немецкая энергетическая компания RWE и австралийская Woodside Petroleum подписали еще один контракт на поставки сжиженного природного газа.
Обновлено в 18:11
Энергетика
«Газпром нефть» получила новый ледокол для работы в Арктике
«Андрей Вилькицкий» стал вторым ледоколом, построенным в рамках арктической программы «Газпром нефти» «Время Арктики».
Обновлено в 09:34
Энергетика
С 1 января кубометр газа подорожает на 8 копеек
С 1 января 2019 года на территории Сахалинской области для населения вводится новый тариф на газ.
Обновлено в 21:22
Энергетика
Минэнерго считает ситуацию с обеспечением топливом стабильной
Производство дизельного топлива экологического класса 5 за декабрь составила 3684,4 тыс. тонн, отгрузка на внутренний рынок 2040,0 тыс. тонн.
Обновлено в 13:13
Энергетика
Минприроды сообщило о перспективах добычи «Роснефти» в Карском море
Минприроды не ждет в ближайшее время активных работ на месторождении «Роснефти» «Победа» на шельфе Карского моря, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 07:19
Энергетика
Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement
Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика
С Нового года в Москве подорожает электричество
С 1 января 2019 года ставки за электричество вырастут для жителей "старой" и Новой Москвы.
Обновлено вчера в 04:55
Энергетика
Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC
Пропускная мощность трубопровода BTC составляет до 1,2 млн баррелей нефти в сутки.
Обновлено 18 декабря в 07:32
Энергетика
Канада выделит почти $1,2 млрд на поддержание энергетического сектора
Правительство Канады выделит 1,19 миллиарда долларов США на поддержку энергетического сектора страны для расширения экспорта энергоресурсов, объявило во вторник министерство природных ресурсов Канады.
Обновлено 18 декабря в 15:10
Энергетика
Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет
Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
Обновлено 18 декабря в 10:58
Энергетика
ФАС саботирует «эталонный» тариф на прокачку нефти
Вице-премьер Дмитрий Козак 19 ноября поручил ФАС, Минэнерго, Минэкономики и «Транснефти» разработать «эталонный» тариф на прокачку нефти.
Обновлено в 10:17
Энергетика
В Венесуэле бензин стал дешевле кофе
При нынешней деноминации литр бензина стоит до 0,00006 боливара.
Обновлено вчера в 18:48
Энергетика
Инвестиции компаний в нефтяную отрасль Колумбии в 2019 г вырастут на 14% - до $5 млрд
Инвестиции компаний в нефтяную отрасль Колумбии в 2019 году вырастут на 14% по сравнению с нынешним годом и составят 4,95 миллиарда долларов, сообщила Колумбийская нефтяная ассоциация (ACP).
Обновлено в 15:34