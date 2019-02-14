Финансы

Рубль резко подешевел из-за угрозы новых санкций против РоссииВедомости вчера в 15:06

Рубль стал слабеть после того, как агентство Reuters сообщило о разработанном сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом законопроекте, предусматривающем жесткие санкции против России.
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Рубль подешевел почти на 30 копеек к доллару и евро

Ведомости05:02

Рубль слегка вырос к доллару после сильного падения накануне

Интерфакс02:20

Рубль подешевел на новостях о подготовке новых санкций против России

Реальное времявчера в 22:23

Рубль резко подешевел после сообщений о новых санкциях

URA.Ru00:17

Рубль подешевел к доллару и евро на новостях о подготовке новых санкций против России

Коммерсантъвчера в 17:28

Рубль упал к доллару и евро после сообщений о новых санкциях США

РБКвчера в 14:27

Рубль резко упал на данных о новых санкциях против России

Вестник Кавказа12 февраля в 13:56
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Автоматически обработаны 7232 источника, обновлено в 06:27, Ашберн
Культура

Умер народный артист России Сергей Захаров

Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В туалете российского МИДа нашли труп

По информации журналистов, речь идет о 68-летнем мужчине. Также сообщается, что тело было найдено на 19-м этаже здания.
Обновлено в 03:01
Экономика

Голикова назвала регион России с «беспрецедентным» уровнем бедности

Самым бедным регионом России является Тува, где уровень бедности — более 41% от численности населения, об этом 14 февраля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 06:00
Политика

Песков прокомментировал подготовку новых санкций США против России

Представитель Кремля подчеркнул, что экономика России "давно живет под теми или иными санкциями, она научилась сохранять стабильность макроэкономическую в условиях этих санкций".
Обновлено в 04:54
Политика

Силуанов сравнил санкции США против России с выстрелом в ногу

Ранее в Минфине России заявляли, что поддерживают связь с американской стороной по вопросу возможного наложения США санкций на российский госдолг.
Обновлено в 03:29
Политика

В Кремле прокомментировали видео с поющими Ткачёвым и Дворковичем

Обновлено в 05:46
Политика

КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление избирателей

Парламентарий заметил, что речь в законопроекте идет именно о защите избирателей, то есть о гражданах, которым исполнилось 18 лет.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Песков прокомментировал сообщения о постановке «химатаки» в Думе

В Кремле видели сообщения зарубежных средств массовой информации о постановочном характере съёмок «химатаки» в сирийской Думе, заявил 14 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Ульяновские суворовцы могли подхватить паразитов через насвай

Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных.
Обновлено вчера в 18:37
Политика

В Кремле проверяют обращение жителей Сибая

Обращение жителей Сибая к президенту России Владимиру Путину проверяют в Кремле, передает корреспондент Федерального агентства новостей слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Обновлено в 04:52
Здоровье

Роспотребнадзор: Опыт Японии может помочь в борьбе с ожирением

Обновлено в 01:36
Армия и оружие

В России определились с окончательным обликом ПАК ДА

Разработчики и заказчики утвердили окончательный эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации - ПАК ДА.
Обновлено в 05:16
Политика

Лукашенко может присоединиться к беседе Путина, Рухани и Эрдогана

Обновлено в 06:14
Происшествия

Суд снял арест с имущества Алексея Улюкаева

Обновлено в 04:36
Общество

Стал известен интерьер купе в новых вагонах для РЖД

Российский производитель — группа «Трансмашхолдинг» — разработала одноэтажные и двухэтажные вагоны купе с новым интерьером для «Российских железных дорог» (РЖД).
Обновлено в 05:35
Экономика

Медведев: Экономика России растёт, но граждане этого пока не ощущают

В России уже третий год подряд фиксируется рост экономики, однако качество её роста пока не соответствует желаемому.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске мальчика выписали из больницы в Москве

Обновлено в 03:23
Политика

Великобритания может выйти из ЕС 29 марта

Великобритания может покинуть Евросоюз уже 29 марта. Об этом рассказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Обновлено в 06:20
Политика

Задержанный Арашуков сохраняет членство в Совфеде, заявил Темрезов

Задержанный Рауф Арашуков сохраняет членство в Совете Федерации, замещать сенатора на время следственных действий никто не будет, заявил РИА Новости глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 05:28
Общество

Airbus прекратит производство самолетов A380

Airbus прекратит производство самолета A380, сообщил авиастроительный концерн.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Аул, где мечты сбываются: возвышение и падение клана Арашуковых

Хабез, родной аул клана Арашуковых, совсем небольшой — всего чуть более 6 тыс. жителей, все друг друга знают.
Обновлено в 05:35
Общество

Волин рассказал о сложностях при переходе Колымы на цифровое ТВ

По словам Волина, перед всеми регионами "первой волны" стояла задача, чтобы был создан неснижаемый остаток цифрового оборудования.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В деле рязанского «Детского питания» появился федеральный фигурант

К числу фигурантов дела муниципального предприятия «Детское питание» города Рязани присоединился советник министра экономического развития РФ Павел Пущин.
Обновлено в 06:07
Политика

Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в «ударе в спину»

Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию "Апостроф" обвинил Москву в "ударе в спину" Украины.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Главу Минздрава Украины решили отдать под суд

Суд усмотрел «наличие признаков очевидной противоправности» в ее назначении на должность и.о. главы Минздрава и разрешил ей исполнять только обязанности заместителя главы ведомства.
Обновлено в 05:53
Общество

Роскачество не нашло хороших пельменей в российских магазинах

Обновлено в 02:13
Транспорт

Росавтодор покроет российские дороги «суперасфальтом»

Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве борца с коррупцией

Подозреваемый в гибели сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова задержан в Подмосковье, сообщили 14 февраля в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.
Обновлено в 05:06
Общество

«АЛРОСА» нашла алмаз в форме сердца ко Дню влюбленных

Обновлено в 03:58
Общество

Калужский губернатор призвал стимулировать рост рождаемости

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.
Обновлено в 03:39
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