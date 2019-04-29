Финансы
Рубль растёт к доллару и снижается к евро на старте торговNews.ru 03:33
Торговая сессия 29 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и снижается к евро.
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Футбол
Федотов: футбольный бог наказывает «Оренбург» за плохую реализацию
Сами имели ряд очень хороших голевых моментов, но не довели дело до конца. За плохую реализацию футбольный бог нас наказывает.
Обновлено в 13:32
Авто
BMW хочет построить свой завод в России
Обновлено в 19:07
Общество
Гороскоп на 30 апреля: Козероги получат какую-то встряску, а Близнецов вытащит из рутины эксперимент
Со временем Телец сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.
Обновлено в 12:09
Футбол
Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи
Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.
Обновлено в 15:42
Общество
«Сервис не для всех»: южноуральцам дали возможность заказывать медицинский полис через госуслуги
На сайте госуслуг появилась возможность выбрать страховую компанию и заказать полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
«Отказываюсь есть»: Ляйсан Утяшева напугала фанатов своей худобой
Гимнастка ответила, ради чего сбросила вес. Ляйсан Утяшева обеспокоила поклонников своим внешним видом.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.
Обновлено в 10:50
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»
«Даллас Старз» в домашней игре второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел поражение против «Сент-Луис Блюз».
Обновлено в 23:32
Общество
Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах
Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.
Обновлено в 20:39
Футбол
Андре Виллаш-Боаш: «Всегда буду благодарен Семаку»
Следующая цель – титул Семак – Вы поздравили Сергея Семака с победой над "Крыльями" (4:2).
Обновлено в 17:15
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено в 18:27
Экономика
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Цыганова заявила, что дочь Алсу заранее знала о победе на «Голосе»
В интервью «Царьграду» Цыганова пояснила, что судит и с позиции психолога, и как профессиональная актриса.
Обновлено в 11:11
Экономика
Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году
Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку
Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Здоровье
Расторгнут трудовой договор с главным врачом Невельской больницы
Министерство здравоохранения Сахалинской области издало распоряжение о прекращении (расторжении) трудового договора с руководителем учреждения Романом Баженовым.
Обновлено в 20:34
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 21:22
Общество
МВД хочет защитить россиян от коллекторов
МВД России намерено запретить выдавать россиянам микрозаймы через интернет без предоставления паспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 22:47
Общество
В США два миллиона долларов остались без хозяина
В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до окончания установленных сроков.
Обновлено в 22:04
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено в 22:07
Происшествия
Участники массовых протестов в Гондурасе подожгли музей
В столице Гондураса Тегусигальпе произошли массовые протесты против реформы образования и здравоохранения, которые переросли в беспорядки, сообщает Heraldo.
Обновлено в 23:01
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 14:56
Происшествия
Серебряную фляжку с «Титаника» продали за $98 тысяч
Фляжка для бренди ушла с молотка на британском аукционе за более чем 98 тысяч долларов.
Обновлено в 07:08
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29