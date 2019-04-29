Рубль растёт к доллару и снижается к евро на старте торговNews.ru 03:33

Торговая сессия 29 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и снижается к евро.

Рубль растёт к доллару и снижается к евро на старте торгов

Футбол Федотов: футбольный бог наказывает «Оренбург» за плохую реализацию Сами имели ряд очень хороших голевых моментов, но не довели дело до конца. За плохую реализацию футбольный бог нас наказывает.

Футбол Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.

Общество «Сервис не для всех»: южноуральцам дали возможность заказывать медицинский полис через госуслуги На сайте госуслуг появилась возможность выбрать страховую компанию и заказать полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Политика Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.

Общество Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.

Футбол Андре Виллаш-Боаш: «Всегда буду благодарен Семаку» Следующая цель – титул Семак – Вы поздравили Сергея Семака с победой над "Крыльями" (4:2).

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Экономика Жизнь россиян изменится с 1 мая Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.

Политика Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.

Экономика Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.

Происшествия Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".

Здоровье Расторгнут трудовой договор с главным врачом Невельской больницы Министерство здравоохранения Сахалинской области издало распоряжение о прекращении (расторжении) трудового договора с руководителем учреждения Романом Баженовым.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Общество МВД хочет защитить россиян от коллекторов МВД России намерено запретить выдавать россиянам микрозаймы через интернет без предоставления паспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Общество В США два миллиона долларов остались без хозяина В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до окончания установленных сроков.

Происшествия Участники массовых протестов в Гондурасе подожгли музей В столице Гондураса Тегусигальпе произошли массовые протесты против реформы образования и здравоохранения, которые переросли в беспорядки, сообщает Heraldo.

Происшествия Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Происшествия Серебряную фляжку с «Титаника» продали за $98 тысяч Фляжка для бренди ушла с молотка на британском аукционе за более чем 98 тысяч долларов.