Финансы

Рубль растёт к доллару и снижается к евро на старте торговNews.ru 03:33

Торговая сессия 29 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и снижается к евро.
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Рубль остался стабилен к доллару и евро на открытии торгов

Экономика сегодня03:25

Курс доллара незначительно снизился

News.ru04:42

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Интерфакс03:29

Рубль несколько ускорил рост к бивалютной корзине на фоне улучшения ситуации на рынке нефти

Финмаркет12:34

Доллар и евро выросли на открытии торгов

Взгляд.ру03:07

Курс доллара вырос до 64,76 рубля

ТАСС03:06

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:03
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Футбол

Федотов: футбольный бог наказывает «Оренбург» за плохую реализацию

Сами имели ряд очень хороших голевых моментов, но не довели дело до конца. За плохую реализацию футбольный бог нас наказывает.
Обновлено в 13:32
Авто

BMW хочет построить свой завод в России

Обновлено в 19:07
Общество

Гороскоп на 30 апреля: Козероги получат какую-то встряску, а Близнецов вытащит из рутины эксперимент

Со временем Телец сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.
Обновлено в 12:09
Футбол

Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи

Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.
Обновлено в 15:42
Общество

«Сервис не для всех»: южноуральцам дали возможность заказывать медицинский полис через госуслуги

На сайте госуслуг появилась возможность выбрать страховую компанию и заказать полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено в 22:00
Происшествия

Суд вынес приговор в отношении отца полковника Захарченко

Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

«Отказываюсь есть»: Ляйсан Утяшева напугала фанатов своей худобой

Гимнастка ответила, ради чего сбросила вес. Ляйсан Утяшева обеспокоила поклонников своим внешним видом.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.
Обновлено в 10:50
Хоккей

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»

«Даллас Старз» в домашней игре второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел поражение против «Сент-Луис Блюз».
Обновлено в 23:32
Общество

Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах

Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.
Обновлено в 20:39
Футбол

Андре Виллаш-Боаш: «Всегда буду благодарен Семаку»

Следующая цель – титул Семак – Вы поздравили Сергея Семака с победой над "Крыльями" (4:2).
Обновлено в 17:15
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено в 18:27
Экономика

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Политика

Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге

Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Цыганова заявила, что дочь Алсу заранее знала о победе на «Голосе»

В интервью «Царьграду» Цыганова пояснила, что судит и с позиции психолога, и как профессиональная актриса.
Обновлено в 11:11
Экономика

Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году

Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
Обновлено в 16:14
Происшествия

Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку

Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Здоровье

Расторгнут трудовой договор с главным врачом Невельской больницы

Министерство здравоохранения Сахалинской области издало распоряжение о прекращении (расторжении) трудового договора с руководителем учреждения Романом Баженовым.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Семьям погибших в крушении Як-18 под Хабаровском выплатят по миллиону

Обновлено в 21:45
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы отреагировала на иск немецкого агентства к певице

Обновлено в 21:30
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 21:22
Общество

МВД хочет защитить россиян от коллекторов

МВД России намерено запретить выдавать россиянам микрозаймы через интернет без предоставления паспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 22:47
Общество

В США два миллиона долларов остались без хозяина

В комиссии добавили, что другой участник лотереи заявил о своем выигрыше в один миллион долларов всего за несколько часов до окончания установленных сроков.
Обновлено в 22:04
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

Обновлено в 22:07
Происшествия

Участники массовых протестов в Гондурасе подожгли музей

В столице Гондураса Тегусигальпе произошли массовые протесты против реформы образования и здравоохранения, которые переросли в беспорядки, сообщает Heraldo.
Обновлено в 23:01
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов

Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество

Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

Обновлено в 14:56
Происшествия

Серебряную фляжку с «Титаника» продали за $98 тысяч

Фляжка для бренди ушла с молотка на британском аукционе за более чем 98 тысяч долларов.
Обновлено в 07:08
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
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