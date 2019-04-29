Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:03

На открытии торгов в понедельник, 29 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1 копейку — до 64,75 рубля.
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Рубль несколько ускорил рост к бивалютной корзине на фоне улучшения ситуации на рынке нефти

Финмаркетвчера в 12:34

Курс доллара незначительно снизился

News.ruвчера в 04:42

Доллар и евро выросли на открытии торгов

Взгляд.рувчера в 03:07

Рубль остался стабилен к доллару и евро на открытии торгов

Экономика сегоднявчера в 03:25

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Интерфаксвчера в 03:29

Курс доллара вырос до 64,76 рубля

ТАССвчера в 03:06

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:03
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:06, Ашберн

Курсы валют 29 апреля: доллар подешевел, евро стал дороже

КП - Беларусьвчера в 07:27
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Происшествия

Два водителя погибли в ДТП во Владивостоке

В ДТП во Владивостоке погибли два водителя, четыре человека, в том числе два ребенка, госпитализированы после происшествия.
Обновлено в 00:38
Общество

Названы новые профессии на рынке труда в России

Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Технологии

Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола

Обновлено вчера в 07:20
Общество

Средняя зарплата директора зоопарка Читы превысила 165 тысяч рублей

Средняя заработная плата директора зоопарка Читы Дмитрия Ларченко за 2018 год составила 165,6 тысячи рублей, данные о доходах опубликованы на сайте мэрии.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Состояние актрисы Ирины Сенотовой ухудшилось

Обновлено вчера в 11:11
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено вчера в 03:41
Культура

Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»

Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено вчера в 07:13
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено вчера в 07:56
Политика

На Украине обнаружили катастрофическую нехватку денег на армию

В настоящее время Киев тратит 80 процентов оборонного бюджета на содержание армии, а остальное – на развитие вооружений, модернизацию и другие необходимые вещи для того, чтобы совсем уж не отстать от мира.
Обновлено в 00:48
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено вчера в 15:33
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено вчера в 09:09
Экономика

UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

На украинской АЭС произошел пожар

Обновлено вчера в 20:08
Экономика

Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 08:06
Здоровье

Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит

Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено вчера в 11:51
Общество

Эксперты оценили стоимость набора для майских шашлыков в России

Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в среднем в 1206 рублей.
Обновлено в 00:06
Космос

Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство

Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Дарья Мороз назвала причину ухода из шоу Ильи Авербуха

Дарья Мороз назвала истинную причину ухода из ледового шоу хореографа Ильи Авербуха.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия

Семьям погибших в крушении Як-18 под Хабаровском выплатят по миллиону

Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

В Москве таксист пытался изнасиловать известную спортсменку

В Москве задержан таксист, подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено вчера в 10:52
Финансы

Золото продолжает дешеветь на фоне сильных данных по экономике США

Поскольку экономика США демонстрирует сильные показатели, а опасения продолжения торговой войны между США и Китаем сошли на нет, спрос на активы безопасной зоны, к которым относится золото, заметно ослаб.
Обновлено вчера в 14:39
Общество

ВЦИОМ: половина россиян планирует отметить Первомай

"За четверть века число россиян, которые планируют отмечать День труда, постепенно снижается: если в 1994 году это намерение высказывали 65%, то в 2019 - уже 49%", - указано в опросе.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса

Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Политика

Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:47
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