Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:03
На открытии торгов в понедельник, 29 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1 копейку — до 64,75 рубля.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Происшествия
Два водителя погибли в ДТП во Владивостоке
В ДТП во Владивостоке погибли два водителя, четыре человека, в том числе два ребенка, госпитализированы после происшествия.
Обновлено в 00:38
Общество
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Средняя зарплата директора зоопарка Читы превысила 165 тысяч рублей
Средняя заработная плата директора зоопарка Читы Дмитрия Ларченко за 2018 год составила 165,6 тысячи рублей, данные о доходах опубликованы на сайте мэрии.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Ирины Сенотовой ухудшилось
Обновлено вчера в 11:11
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено вчера в 03:41
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено вчера в 07:56
Политика
На Украине обнаружили катастрофическую нехватку денег на армию
В настоящее время Киев тратит 80 процентов оборонного бюджета на содержание армии, а остальное – на развитие вооружений, модернизацию и другие необходимые вещи для того, чтобы совсем уж не отстать от мира.
Обновлено в 00:48
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено вчера в 15:33
Здоровье
Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату
Обновлено вчера в 09:09
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
Обновлено вчера в 20:08
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 08:06
Здоровье
Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит
Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено вчера в 11:51
Общество
Эксперты оценили стоимость набора для майских шашлыков в России
Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в среднем в 1206 рублей.
Обновлено в 00:06
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину ухода из шоу Ильи Авербуха
Дарья Мороз назвала истинную причину ухода из ледового шоу хореографа Ильи Авербуха.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
Семьям погибших в крушении Як-18 под Хабаровском выплатят по миллиону
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Москве таксист пытался изнасиловать известную спортсменку
В Москве задержан таксист, подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено вчера в 10:52
Финансы
Золото продолжает дешеветь на фоне сильных данных по экономике США
Поскольку экономика США демонстрирует сильные показатели, а опасения продолжения торговой войны между США и Китаем сошли на нет, спрос на активы безопасной зоны, к которым относится золото, заметно ослаб.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
ВЦИОМ: половина россиян планирует отметить Первомай
"За четверть века число россиян, которые планируют отмечать День труда, постепенно снижается: если в 1994 году это намерение высказывали 65%, то в 2019 - уже 49%", - указано в опросе.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса
Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Политика
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:47