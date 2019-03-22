Финансы
Рубль растёт к доллару и снижается к евро на открытии торговNews.ru 03:25
Торговая сессия 22 марта демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов растёт к доллару и снижается к евро.
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Спорт
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Обновлено в 08:33
Политика
США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза»
США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.
Обновлено в 08:28
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы
Российская певица Юлия Началова скончалась из-за заражения крови, сообщила ее пресс-секретарь Анна Исаева после получения результатов вскрытия.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Происшествия
ФСБ провела обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как уточняется, следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств федерального бюджета, выделенных на гособоронзаказ.
Обновлено в 03:40
Экономика
Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах
Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Наташа Королева проигнорировала похороны Началовой
Певица Наташа Королёва не посчитала нужным попрощаться со своей подругой и коллегой Юлией Началовой и проигнорировала её похороны.
Обновлено в 01:43
Интернет
Tesla обвиняет бывших сотрудников в хищении секретных технологий
Tesla подала в суд серию исков против бывших сотрудников, которые предположительно нарушили коммерческую тайну и передали третьим лицам информацию о разработках компании.
Обновлено в 06:21
Футбол
«Реал» сфокусируется на приобретении Мбаппе
Изначально Перес планировал совершение трансфера другого звездного форварда парижан – бразильца Неймара, однако глава "Реала" поменял акцент в пользу Мбаппе после того, как изучил результаты опроса болельщиков мадридского клуба – 89 процентов голосов были отданы в пользу француза, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на As.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Найдена таинственная гробница доримской Британии
Обновлено в 08:20
Общество
На 7,7% в прошлом году выросли зарплаты региональных чиновников
Соответственно за 2018 год средняя заработная плата в месяц гражданских служащих в регионах составила 49,4 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 08:03
Политика
Проверку Росгеологии продлили до середины апреля
Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области
Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.
Обновлено в 08:27
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Происшествия
После приговора Гриб объявил голодовку
Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Политика
ЦИК отказался признавать депутатом Госдумы Павла Грудинина
Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а, значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено вчера в 18:19
Футбол
Ругани подпишет с «Ювентусом» новый контракт на 4 года
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист согласовал с туринским клубом новый контракт сроком на четыре года.
Обновлено в 08:00
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о нежелании России нападать на страны НАТО
Россия затрудняет выполнение задач НАТО, но пока не может этому помешать, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Интернет
Facebook хранил миллионы паролей открытыми
Социальная сеть Facebook в открытом доступе – в незашифрованном виде – хранила десятки миллионов паролей пользователей ресурса.
Обновлено в 08:26
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено 20 марта в 11:38
Происшествия
Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 07:37
Происшествия
11 школ и детсад в Москве проверяют после звонков о «минировании»
Информация об угрозе взрыва в 11 школах и детсаде в Москве поступила в экстренные службы от неизвестного.
Обновлено в 07:53
Общество
Самарские депутаты предложили отчислять из детсадов за прогулы
Письмо на имя министра просвещения РФ Ольги Васильевой подготовил комитет по образованию Самарской губернской Думы Самарские депутаты предложили внести поправки в закон "Об образовании", согласно которым малышей можно будет отчислять из детских садов за прогулы без уважительных причин, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 05:33
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой поймать океан сетью
Концепция законопроекта "О культуре" выглядит как попытка с помощью сети поймать океан.
Обновлено в 08:07
Общество
Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток
Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».
Обновлено в 03:41