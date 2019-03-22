Рубль растёт к доллару и снижается к евро на открытии торговNews.ru 03:25

Торговая сессия 22 марта демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов растёт к доллару и снижается к евро.

Рубль растёт к доллару и снижается к евро на открытии торгов

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