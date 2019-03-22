Финансы
Рубль растёт к доллару и снижается к евро на открытии торговNews.ru 03:25
Торговая сессия 22 марта демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов растёт к доллару и снижается к евро.
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Авто
В России начались продажи топовой версии внедорожника Haval H9
Обновлено вчера в 15:21
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Скабеева покажет свой предвыборный ролик для президентской кампании на Украине
Анонс прямой трансляции журналистка сделала в твиттере Российская журналистка Ольга Скабеева покажет свой "предвыборный видеоролик" для президентской кампании на Украине.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики
В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Космос
Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Венгрия будет получать российский газ в 2020 году, даже если переговоры России и Украины по газовому транзиту в Европу не увенчаются успехом.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Культура
Панин уличил Бортко в лицемерии
Обновлено в 02:03
Происшествия
Пострадавший в ДТП с «Газелью» в Челябинской области умер в больнице
Один из пострадавших в столкновении "Газели" и легкового автомобиля на трассе в Челябинской области скончался в больнице, сообщила пресс-служба минздрава региона.
Обновлено в 06:12
Экономика
Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГО
Норма об учёте штрафов за «пьяное» вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения, — сообщил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Игры
Paradox презентовала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Действие в Bloodlines 2 уже происходят в Сиэтле, а по сюжету тут и как в первой части ведутся войны между кланами вампиров.
Обновлено в 04:58
Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Космос
Солнечная активность за последние сутки резко возросла
"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца", - говорится в сообщении лаборатории.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом
На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Общество
«Мисс Москва» назвала причину лишения её титула
Победительница «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко в своём Instagram прокомментировала решение организаторов конкурса красоты о лишении её титула и короны.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Медведев потребовал от «Роскосмоса» эффективнее развивать космодромы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил госкорпорации «Роскосмос» эффективнее выполнять федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию космодромов.
Обновлено в 06:46
Здоровье
11 жителей Тульской области заболели корью
В Тульской области с начала года корью заболели 11 человек. В том числе – целая семья из 7 человек.
Обновлено в 04:34
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:20
Авто
В Петербурге предлагают сажать в тюрьму за скручивание пробега
Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76
О срыве гособоронзаказа сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:16