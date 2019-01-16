Финансы

Рубль снижается к доллару в начале торговRT на русском вчера в 02:03

Рубль в начале торгов 16 января растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль вырос к евро после открытия торгов

Телеканал 360°03:10

Рубль растет к евро на открытии торгов

Газета.Ru02:25

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском02:05

Рубль на старте торгов просел к доллару, но потеснил евро

Росбалт02:57

Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торгов четверга

Интерфакс02:26

Курс доллара снизился на открытии Мосбиржи

Москва 2402:27

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро

ForRent.ru14 января в 10:25
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Происшествия

Взрывы прогремели в кампусе университета Лиона

Обновлено в 04:22
Гаджеты

Motorola планирует перевыпуск культовой «раскладушки»

Владеющая в настоящее время брендом китайская Lenovo планирует перезапустить устройство в феврале текущего года.
Обновлено в 04:28
Политика

Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев

Экс-кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак приехала в столицу Украины.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине

Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

Пираты потребовали выкуп за захваченных российских моряков

Пираты требуют денежный выкуп за возвращение захваченных в Гвинейском заливе российских моряков. Конкретная сумма при этом не называется.
Обновлено в 03:34
Авто

За последний месяц 26 компаний повысили цены на автомобили в России

Цены на новые легковые автомобили в декабре 2018 — январе 2019 года повысили 26 компаний, представленные на российском рынке.
Обновлено в 04:24
Политика

Токио выразил протест из-за действий погранслужбы России у Южных Курил

Министерство иностранных дел Японии выразило протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.
Обновлено в 00:35
Политика

Дерипаска подал иск к Зюганову на 1 млн рублей

Миллиардер Олег Дерипаска подал иск к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.
Обновлено в 02:43
Общество

В Хакасии рассказали о причинах увольнения экс-замминистра финансов

В среду "Агентство информационных сообщений" сообщило, что первый заместитель министра финансов республики Галина Спиридонова уволена за то, что "попробовала выразить возмущение начислением этих бессовестно больших премий".
Обновлено в 04:22
Авто

McLaren представил спорткар 600LT Spider

Концерн из Уокинга представил свой новый спорткар 600LT Spider, который должен в скором времени поступить в продажу ограниченным тиражом.
Обновлено в 02:14
Космос

«Лунный росток» погиб от холода

Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Происшествия

Голубая вода потекла из крана жителей башкирского Стерлитамака

Обновлено в 04:00
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Тбилиси погибли четыре человека

Обновлено вчера в 17:49
Наука

Ученые нашли способ улучшить память и работу мозга

Оказалось, что физическая активность, в том числе прогулки или домашние хлопоты, помогает улучшить память. pixabay.com - PD Кроме того, она влияет на работу мозга.
Обновлено в 00:47
Авто

Кроссовер Datsun для России построят на базе Duster

Компания Datsun может выпустить в России две новые модели – кроссовер (на базе Renault Duster) и еще один легковой автомобиль.
Обновлено в 03:29
Наука

Магазинные чеки оказались вредными для здоровья

Химикаты, которые опасны для здоровья человека, нашли испанские учёные в составе термобумаги, используемой для печати кассовых чеков.
Обновлено в 04:30
Кино

Скончался продюсер «Дозоров» Алексей Кублицкий

Обновлено в 04:34
Интернет

В Windows нашли неубиваемый вирус-вымогатель

Эксперты в области кибербезопасности говорят, что пока нет способов расшифровки зашифрованных вирусом файлов, кроме приобретения ключа.
Обновлено в 04:19
Общество

На картах Google детские сады Москвы перестали называться крематориями

Сервис Google Maps исправил ошибку, из-за которой московские детские сады на карте назывались детскими крематориями.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Тольятти отстранили от работы учительницу, которая ударила ребенка

Обновлено в 02:08
Происшествия

Рыбку и Лесли депортировали из Таиланда

Обновлено в 02:12
Политика

Генпрокуратура Украины проводит обыск у адвоката Вышинского

Следователи Генеральной прокуратуры Украины проводят обыск в квартире и офисе адвоката главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского - Андрея Доманского.
Обновлено в 02:37
Политика

В СБУ назвали причину задержания высланной из России журналистки Бойко

В Службе безопасности Украины рассказали, за что задержана выдворенная из России журналистка Елена Бойко.
Обновлено в 02:22
Общество

Умер крупнейший в мире инвестор Джон Богл

Основатель и бывший генеральный директор самой крупной инвестиционной компании мира The Vanguard Group Джон Богл умер в возрасте 89 лет.
Обновлено вчера в 20:23
Авто

В Казахстане планируют создать собственный автомобильный бренд

По информации издания «Казинформ», местное правительство поручило ассоциации автомобильного бизнеса республики создать отечественный автомобильный бренд.
Обновлено в 04:36
Общество

Японский отель уволил половину роботов-сотрудников

Обновлено вчера в 09:32
Общество

Блогеры перекрыли Новый Арбат ради съемок клипа

Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли ради съемок клипа на совместную композицию три полосы улицы Новый Арбат в центре Москвы.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В самолете Екатеринбург-Москва сработал датчик разгерметизации салона

Пассажирский Boeing 737, который сегодня рано утром вылетел из Екатеринбурга в Москву, вернулся в Кольцово.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Возбуждено дело о клевете после похорон криминального авторитета

Обновлено в 02:39
Экономика

ВТБ приобрел контроль в «Медиалогии»

ВТБ приобрел 63% долей в ООО "Медиалогия", разработчика одноименной системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, следует из данных "СПАРК-Интерфакса".
Обновлено в 02:51
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