Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефтиИнтерфакс вчера в 12:35

Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти. Курс доллара США составил 64,51 руб. в 19:00, что на 14,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

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АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

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Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

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Первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Павел Демчина подал в отставку.
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Технологии

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Благодаря соглашению, подписанному между дочерними компаниями Х5 Retail Group и AliExpress, россияне смогут забрать свои покупки в постоматах, а также пунктах выдачи заказов в торговых точках сетей, принадлежащих ритейлеру.
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Общество

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В Екатеринбурге приостановлены работы строительства храма на территории сквера.
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Общество

В рекламе с курьерами Delivery Club увидели безысходность

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Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского

Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
Обновлено в 11:33
Политика

2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР

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Обновлено в 04:48
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Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 10:34
Политика

Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы его страны связаны с тем, что украинские герои «были нарисованы в Москве».
Обновлено в 10:42
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Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
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Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
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Общество

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Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета

Обновлено в 07:34
Энергетика

Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на Ямале

Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС.
Обновлено в 10:34
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В Петербурге задержали участников акции против гомофобии

Обновлено в 11:56
Политика

Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым

Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
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Футбол

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».
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Совет Европы заявил о готовности вернуть России право голоса в ПАСЕ

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Обновлено в 08:49
Политика

США отменяют пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

Газета "Вашингтон пост" со ссылкой на свои источники сообщает, что в течение 48 часов США могут объявить об отмене пошлин на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики.
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Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Экономика

Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей

Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 05:07
Политика

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что газопровод «Турецкий поток», который строится по дну Чёрного моря, будет запущен в срок, несмотря на давление со стороны США.
Обновлено в 11:45
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«Ловец покемонов» пришел на акцию по защите сквера в Екатеринбурге

Обновлено в 11:29
Транспорт

Столичным водителям посоветовали отложить поездки до 20:00

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Обновлено в 11:25
Здоровье

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Количество жителей Новоульяновска, у которых выявлена кишечная инфекция, увеличилось до 34 человек.
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Авто

Рекорд скорости на песке попытаются побить с помощью 1200-сильного Porsche 911

Для нового рекорда Эйзенберг и MADMAX Race Team купили Porsche 911 Turbo образца 2015 году и собрали работающий на биоэтаноле (E85) двигатель рабочим объемом 4,1 литра с особой системой охлаждения.
Обновлено в 09:26
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