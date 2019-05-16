Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефтиИнтерфакс вчера в 12:35
Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти. Курс доллара США составил 64,51 руб. в 19:00, что на 14,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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