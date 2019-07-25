Финансы
Рубль растет по отношению к доллару и евроiReactor вчера в 09:33
Российский рубль уверенно укрепляет свое положение по отношению к другим валютам. Доллар 26 июля понизился на 12 копеек в сравнении с закрытием предыдущего дня и теперь составляет 63,1175 рубля. А евро упал почти на 14 копеек и остановился на позиции 70,2975 рубля.
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Рубль сократил темпы роста к доллару и почти не меняется на итогах заседания ЕЦБ
Интерфакс25 июля в 12:38
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:46, Вашингтон
Политика
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией
Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
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Музыка
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Речь идет о последней пластинке группы под названием In Utero. Стартовая цена лота - 340 тысяч рублей.
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Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
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Обновлено вчера в 18:04
Общество
Собянин предупредил о провокациях на несогласованной акции у мэрии
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Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
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Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 14:48
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика
Рост ВВП США замедлился во II квартале
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено вчера в 11:19
Наука
Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые
Ученые из Технологического университета Граца (Австрия) выяснили, что большинство людей неверно едят яблоки.
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Состояние здоровья Алибасова ухудшилось
Состояние продюсера Бари Алибасова после химического ожога средством бытовой химии «Крот» ухудшилось — врачи диагностировали у шоумена сужение пищевода, не исключив проведение операции.
Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100
Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.
Обновлено вчера в 20:13
Здоровье
Врач рассказал, как пережить жару
Эксперт рассказал, как пережить духоту и от каких продуктов рекомендуется отказаться.
Обновлено в 03:20
Общество
Более 40% россиян не заметили роста поддержки государством семей с детьми
Государство за последний год не стало делать для поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми в России больше, чем раньше.
Обновлено в 02:30
Футбол
Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обысками
Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Футбол
Московское «Динамо» обыграло «Урал» всухую
Обновлено в 00:07
Политика
МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
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Обновлено вчера в 20:45
Экономика
«История игрушек 4», Барби способствуют росту доходов Mattel
"История игрушек 4" стала одним из самых популярных мультфильмов года, собрав более $860 миллионов по всему миру.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
В Белграде заявили об отказе ЦАР признавать независимость Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости Косово.
Обновлено в 03:24
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено вчера в 13:06
Культура
Мультфильм «Три кота» собрал в YouTube свыше 1,5 млрд просмотров
На канале в YouTube мультфильм можно посмотреть с 2015 года и за это время с учетом всех серий было собрано 1,5 миллиарда просмотров.
Обновлено в 01:42
Транспорт
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".
Обновлено в 00:59