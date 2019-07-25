Финансы

Рубль растет по отношению к доллару и евроiReactor вчера в 09:33

Российский рубль уверенно укрепляет свое положение по отношению к другим валютам. Доллар 26 июля понизился на 12 копеек в сравнении с закрытием предыдущего дня и теперь составляет 63,1175 рубля. А евро упал почти на 14 копеек и остановился на позиции 70,2975 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:03

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Интерфакс25 июля в 12:38
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:46, Вашингтон
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Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами

В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
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Рост ВВП США замедлился во II квартале

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Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые

Ученые из Технологического университета Граца (Австрия) выяснили, что большинство людей неверно едят яблоки.
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Состояние здоровья Алибасова ухудшилось

Состояние продюсера Бари Алибасова после химического ожога средством бытовой химии «Крот» ухудшилось — врачи диагностировали у шоумена сужение пищевода, не исключив проведение операции.
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Армия и оружие

Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100

Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.
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Государство за последний год не стало делать для поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми в России больше, чем раньше.
Обновлено в 02:30
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В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

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МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда

В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
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Галкин выложил фото с Пугачевой

Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
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«История игрушек 4», Барби способствуют росту доходов Mattel

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В Белграде заявили об отказе ЦАР признавать независимость Косово

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