Финансы
Рубль вечером снижался к доллару и евро в рамках коррекцииПРАЙМ 14:04
Пытающаяся дорожать нефть поддерживает курс российской валюты. Курс доллара расчетами "завтра" на 20.26 мск повышался на 19 копеек, до 63,43 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 70,54 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:03, Вашингтон
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У берегов Филиппин произошло ещё одно землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
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Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами.
Обновлено в 13:45
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Новый кроссовер Toyota FT-4X будет построен на основе фирменного модульного шасси TNGA-C.
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Обновлено в 08:23
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Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась статуса инвалида после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства.
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