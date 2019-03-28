Финансы
Рубль растет на открытии торгов к доллару и евроЭкономика сегодня 03:21
Рубль показывает рост к доллару и евро на открытии торгов 29 марта. Об укреплении рубля говорят данные Московской биржи. Курс американской валюты снизился на 10 копеек.
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Авто
В России стартовали продажи новой Honda Pilot
Обновлено в 01:12
Политика
Кто займет кресло британского премьера после отставки Терезы Мэй
27 марта Мэй попросила парламент одобрить ее сделку с ЕС и пообещала уйти в отставку, если документ найдет поддержку.
Обновлено в 01:21
Экономика
С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными
С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
Обновлено в 03:17
Хоккей
«Даллас» обыграл «Эдмонтон», Радулов забросил 26-ю шайбу в сезоне
В составе "Далласа" Александр Радулов стал автором гола. Российский нападающий в 66 матчах набрал 65 (26+39) очков.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города
В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Общество
В регионах «отревизируют» пациентов психоневрологических интернатов
Ревизию психоневрологических интернатов предложено провести в регионах.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест
Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Общество
До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта
Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.
Обновлено вчера в 05:44
Кино
HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»
Обновлено в 00:00
Общество
Великобритания повысит стоимость виз
Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок, сообщил в четверг, 28 марта, департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 13:05
Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Хоккей
Леонтьев назвал «детским садом» обсуждение поцелуя Сечина и Тимченко
Хоккеисты ЦСКА (генеральный партнёр клуба «Роснефть») победили СКА со счетом 2:1. Геннадий Тимченко занимает пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги и президента СКА.
Обновлено в 04:22
Футбол
Жирков: «Вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу»
Наверное, соскучился по футболу, и чем больше сыграю игр, тем для меня лучше.
Обновлено в 04:58
Политика
Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17
Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР
К 1951 году ситуация с «мегрельскими кадрами Берии» становится до того нетерпимой (даже первым замминистра МГБ СССР по контрразведке становится переведенный из Узбекистана Гоглидзе), что Сталин вновь возвращается к идее каким-то образом компенсировать эту диспропорцию.
Обновлено в 01:24
Наука
Учёные объяснили, почему животные отдыхают стоя
Обновлено в 03:25
Авто
Два новых кроссовера Chery будут выпускать на «Автоторе»
Обновлено в 04:02
Политика
Липецкие депутаты приняли отставку мэра Сергея Иванова
Депутаты городского совета Липецка на внеочередном заседании согласовали добровольную отставку мэра Сергея Иванова.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Политика
Задержан бывший полпред в ДФО Ишаев
Обновлено вчера в 01:54