Финансы

Рубль растет на открытии торгов к доллару и евроЭкономика сегодня 03:21

Рубль показывает рост к доллару и евро на открытии торгов 29 марта. Об укреплении рубля говорят данные Московской биржи. Курс американской валюты снизился на 10 копеек.
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Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов в пятницу

Интерфакс03:19

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:21

Рубль уверенно растёт к доллару и евро на открытии торгов

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Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

Росбалт03:51

Доллар подешевел на 7 копеек

Финмаркет04:45

Курс доллара, как и евро, упал на открытии валютных торгов

Свободная Пресса04:21

Курс доллара превысил 65 рублей

ТАССвчера в 07:09
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Кто займет кресло британского премьера после отставки Терезы Мэй

27 марта Мэй попросила парламент одобрить ее сделку с ЕС и пообещала уйти в отставку, если документ найдет поддержку.
Обновлено в 01:21
Экономика

С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными

С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
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Хоккей

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Хоккей

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В составе "Далласа" Александр Радулов стал автором гола. Российский нападающий в 66 матчах набрал 65 (26+39) очков.
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Происшествия

Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города

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Армия и оружие

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«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
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Происшествия

Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Общество

В регионах «отревизируют» пациентов психоневрологических интернатов

Ревизию психоневрологических интернатов предложено провести в регионах.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия

Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Общество

До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта

Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.
Обновлено вчера в 05:44
Кино

HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 00:00
Общество

Великобритания повысит стоимость виз

Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок, сообщил в четверг, 28 марта, департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 13:05
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
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Хоккей

Леонтьев назвал «детским садом» обсуждение поцелуя Сечина и Тимченко

Хоккеисты ЦСКА (генеральный партнёр клуба «Роснефть») победили СКА со счетом 2:1. Геннадий Тимченко занимает пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги и президента СКА.
Обновлено в 04:22
Футбол

Жирков: «Вернулся в сборную, потому что соскучился по футболу»

Наверное, соскучился по футболу, и чем больше сыграю игр, тем для меня лучше.
Обновлено в 04:58
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Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мертвым

Обновлено в 02:55
Политика

Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17

Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР

К 1951 году ситуация с «мегрельскими кадрами Берии» становится до того нетерпимой (даже первым замминистра МГБ СССР по контрразведке становится переведенный из Узбекистана Гоглидзе), что Сталин вновь возвращается к идее каким-то образом компенсировать эту диспропорцию.
Обновлено в 01:24
Наука

Учёные объяснили, почему животные отдыхают стоя

Обновлено в 03:25
Авто

Два новых кроссовера Chery будут выпускать на «Автоторе»

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Политика

Липецкие депутаты приняли отставку мэра Сергея Иванова

Депутаты городского совета Липецка на внеочередном заседании согласовали добровольную отставку мэра Сергея Иванова.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

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Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
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Делавший селфи мужчина сорвался с обрыва Большого Каньона

Обновлено в 05:06
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
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Задержан бывший полпред в ДФО Ишаев

Обновлено вчера в 01:54
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