Рубль растет на открытии торгов к доллару и евроЭкономика сегодня 03:21

Рубль показывает рост к доллару и евро на открытии торгов 29 марта. Об укреплении рубля говорят данные Московской биржи. Курс американской валюты снизился на 10 копеек.

Рубль растет на открытии торгов к доллару и евро

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