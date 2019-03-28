Финансы
Рубль растет на открытии торгов к доллару и евроЭкономика сегодня 03:21
Рубль показывает рост к доллару и евро на открытии торгов 29 марта. Об укреплении рубля говорят данные Московской биржи. Курс американской валюты снизился на 10 копеек.
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Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайке
Обновлено в 10:58
Общество
Медведев рассказал о музыкальных вкусах
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира с пользователями социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что слушает "Сплин", "Аквариум", "Би-2", "Чайф" и "Кино".
Обновлено в 10:08
Происшествия
Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои
Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
Обновлено в 12:27
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне
В Татарстане возбудили уголовное дело в связи с тем, что восемь школьников оказались в больнице после посещения бассейна.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Спорт
Загитова о победе на ЧМ: хотелось кричать во всю глотку
В соревнованиях женщин-одиночниц на ЧМ в Сайтаме российская сборная завоевала две медали: чемпионкой мира стала 16-летняя Алина Загитова, ее соотечественница Евгения Медведева принесла России бронзовую медаль.
Обновлено в 12:24
Футбол
Месси назвал лучших игроков мира. Роналду нет в списке
Обновлено в 12:43
Общество
Ксения Собчак опубликовала «Программу перемен для Санкт-Петербурга»
Телеведущая и член федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) Ксения Собчак опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» «Программу перемен для Санкт-Петербурга».
Обновлено в 12:37
Политика
Уличенный в шпионаже российский дипломат Умеренко покинул Швецию
Российский дипломат Евгений Умеренко, уличенный в шпионаже, покинул Швецию, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря шведского МИДа Анну Лунбнад.
Обновлено в 11:22
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство
Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие
В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 11:22
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Спорт
Сотникова высказалась о конфликте между Медведевой и Тутберидзе
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07
Общество
Как российская модель заразилась бактериальным менингитом в Шанхае
Российская модель из Ростова-на-Дону поступила в одну из больниц Шанхая в тяжелом состоянии: 21-летней Алисе Митровой несвоевременно диагностировали бактериальный менингит.
Обновлено в 10:02
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Возраст отца влияет на здоровье ребёнка
Обновлено в 07:05
Религия
Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
«Юнармия» пообещала своим участникам льготы при поступлении в вузы
Члены патриотической организации «Юнармия» смогут рассчитывать на получение дополнительных баллов к результату Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые будут учитываться при их поступлении в вуз.
Обновлено в 11:06
Футбол
Коутиньо сказал друзьям, что думает уйти из «Барселоны»
Как сообщает Diario Sport, 26-летний хавбек думает об уходе из каталонской команде. Об этом он рассказал друзьям в сборной Бразилии.
Обновлено в 11:47
Кино
Во Франции умерла режиссер Аньес Варда
Автору "Последнее танго в Париже" было 90 лет. Во Франции на 91-ом году жизни скончалась кинорежиссер Аньес Варда.
Обновлено в 09:03