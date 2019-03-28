Финансы

Рубль растет на открытии торгов к доллару и евроЭкономика сегодня 03:21

Рубль показывает рост к доллару и евро на открытии торгов 29 марта. Об укреплении рубля говорят данные Московской биржи. Курс американской валюты снизился на 10 копеек.
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Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов в пятницу

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Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

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Рубль уверенно растёт к доллару и евро на открытии торгов

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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

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Доллар подешевел на 7 копеек

Финмаркет04:45
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С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
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Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
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В соревнованиях женщин-одиночниц на ЧМ в Сайтаме российская сборная завоевала две медали: чемпионкой мира стала 16-летняя Алина Загитова, ее соотечественница Евгения Медведева принесла России бронзовую медаль.
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Телеведущая и член федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) Ксения Собчак опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» «Программу перемен для Санкт-Петербурга».
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Уличенный в шпионаже российский дипломат Умеренко покинул Швецию

Российский дипломат Евгений Умеренко, уличенный в шпионаже, покинул Швецию, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря шведского МИДа Анну Лунбнад.
Обновлено в 11:22
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
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Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
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Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
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Как российская модель заразилась бактериальным менингитом в Шанхае

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
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В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
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Уроженец Коряжмы зарезал топ-менеджера после кастинга на шоу Галкина

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Возраст отца влияет на здоровье ребёнка

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Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор

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Автору "Последнее танго в Париже" было 90 лет. Во Франции на 91-ом году жизни скончалась кинорежиссер Аньес Варда.
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