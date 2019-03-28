Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговNews.ru 27 марта в 03:51
Торговая сессия 27 марта демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро.
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Политика
Медведев считает, что США никогда не отменят санкции против России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции в отношении России, их политика всегда была направлена на это.
Обновлено в 09:04
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit
Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 10:43
Политика
США подготовили новые санкции против России
США подготовили санкции против России.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 06:17
Финансы
Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику
Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Татарстане восемь детей госпитализированы после занятий в бассейне
В Балтасинском районе Татарстана восемь детей госпитализировали в больницу после занятия в бассейне. Об этом сообщает минздрав республики.
Обновлено в 10:30
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено вчера в 07:46
Футбол
Тим Кэхилл объявил о завершении карьеры
Австралийский нападающий Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Политика
Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
Футбол
Аллегри рассказал, когда Роналду вернется в строй
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча с «Эмполи» рассказал о состоянии форварда команды Криштиану Роналду.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море
В Сети появилось видео группы кораблей НАТО, проходящей пролив Босфор по пути в Черное море.
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Израильские выборы увеличивают риски войны в Газе
Ракета, которая была выпущена из Газы 25 марта, попала в израильский жилой дом.
Обновлено в 05:54
Политика
В Кремле внимательно следят за протестами в Ингушетии — Песков
В Кремле внимательно следят за протестными акциями в Ингушетии. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В записках захвативших школу в Беслане боевиков увидели угрозу
Сайт «Правда Беслана», который занимается общественным расследованием теракта 2004 года в северо-осетинском городе, по требованию Роскомнадзора удалил страницу с фотографиями записок, которые передавали террористы.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95
Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 10:23
Общество
«Юнармия» пообещала своим участникам льготы при поступлении в вузы
Члены патриотической организации «Юнармия» смогут рассчитывать на получение дополнительных баллов к результату Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые будут учитываться при их поступлении в вуз.
Обновлено в 11:06
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Работникам позволят самим выбрать зарплатный банк
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об ужесточении ответственности для работодателей, которые препятствуют реализации права сотрудника на выбор банка, через который должна поступать его зарплата.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Певица Лолита Милявская для радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала дело о долгах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 08:07
Политика
Генсек ЛАГ уличил США в подрыве созданного ими миропорядка
По словам генсека, США первыми участвовали в разработке и продвижении его основ с 1945 года, а сегодня именно они первыми нарушают эти принципы.
Обновлено в 08:51
Хоккей
«Салават Юлаев» отправился в Балашиху, где сыграет с «Авангардом»
Игроки и тренерский штаб "Салавата Юлаева" отправились в Балашиху, где пройдет первый матч серии полуфинала Кубка Гагарина против "Авангарда", сообщает Твиттер уфимцев.
Обновлено вчера в 10:04
Кино
Появился полный трейлер сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 03:06
Культура
Мединский обсудил в ЮНЕСКО празднование 200-летия Достоевского
Министр культуры РФ Владимир Мединский обсудил с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле празднование 200-летия российского писателя Федора Достоевского в 2021 году и включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО культурного объекта Памятники древнего Пскова.
Обновлено в 08:33
Игры
Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands
Похоже, Gearbox неспроста намекала на скорый анонс Borderlands 3: компания выпустила первый тизер-трейлер Borderlands Mask of Mayhem.
Обновлено 27 марта в 09:16