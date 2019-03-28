Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговNews.ru 27 марта в 03:51

Торговая сессия 27 марта демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро.

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

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