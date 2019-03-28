Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговNews.ru 27 марта в 03:51

Торговая сессия 27 марта демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро.
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Рубль несколько замедлил рост, несмотря на дорожающую нефть

ПРАЙМ08:31

Рубль растет на открытии торгов к доллару и евро

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Рубль уверенно растёт к доллару и евро на открытии торгов

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Рубль растет на открытии торгов

Газета.Ru03:17

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

Росбалт03:51

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов в пятницу

Интерфакс03:19

Доллар подешевел на 7 копеек

Финмаркет04:45
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Политика

Медведев считает, что США никогда не отменят санкции против России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции в отношении России, их политика всегда была направлена на это.
Обновлено в 09:04
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit

Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 10:43
Политика

США подготовили новые санкции против России

США подготовили санкции против России.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 06:17
Финансы

Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику

Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Происшествия

В Татарстане восемь детей госпитализированы после занятий в бассейне

В Балтасинском районе Татарстана восемь детей госпитализировали в больницу после занятия в бассейне. Об этом сообщает минздрав республики.
Обновлено в 10:30
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Авто

Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana

Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено вчера в 07:46
Футбол

Тим Кэхилл объявил о завершении карьеры

Австралийский нападающий Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия

Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Политика

Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
Обновлено в 10:17
Футбол

Аллегри рассказал, когда Роналду вернется в строй

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча с «Эмполи» рассказал о состоянии форварда команды Криштиану Роналду.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море

В Сети появилось видео группы кораблей НАТО, проходящей пролив Босфор по пути в Черное море.
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие

Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Израильские выборы увеличивают риски войны в Газе

Ракета, которая была выпущена из Газы 25 марта, попала в израильский жилой дом.
Обновлено в 05:54
Политика

В Кремле внимательно следят за протестами в Ингушетии — Песков

В Кремле внимательно следят за протестными акциями в Ингушетии. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В записках захвативших школу в Беслане боевиков увидели угрозу

Сайт «Правда Беслана», который занимается общественным расследованием теракта 2004 года в северо-осетинском городе, по требованию Роскомнадзора удалил страницу с фотографиями записок, которые передавали террористы.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95

Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 10:23
Общество

«Юнармия» пообещала своим участникам льготы при поступлении в вузы

Члены патриотической организации «Юнармия» смогут рассчитывать на получение дополнительных баллов к результату Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые будут учитываться при их поступлении в вуз.
Обновлено в 11:06
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Экономика

Работникам позволят самим выбрать зарплатный банк

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об ужесточении ответственности для работодателей, которые препятствуют реализации права сотрудника на выбор банка, через который должна поступать его зарплата.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ

Певица Лолита Милявская для радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала дело о долгах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 08:07
Политика

Генсек ЛАГ уличил США в подрыве созданного ими миропорядка

По словам генсека, США первыми участвовали в разработке и продвижении его основ с 1945 года, а сегодня именно они первыми нарушают эти принципы.
Обновлено в 08:51
Хоккей

«Салават Юлаев» отправился в Балашиху, где сыграет с «Авангардом»

Игроки и тренерский штаб "Салавата Юлаева" отправились в Балашиху, где пройдет первый матч серии полуфинала Кубка Гагарина против "Авангарда", сообщает Твиттер уфимцев.
Обновлено вчера в 10:04
Кино

Появился полный трейлер сериала «Чернобыль» от HBO

Обновлено в 03:06
Культура

Мединский обсудил в ЮНЕСКО празднование 200-летия Достоевского

Министр культуры РФ Владимир Мединский обсудил с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле празднование 200-летия российского писателя Федора Достоевского в 2021 году и включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО культурного объекта Памятники древнего Пскова.
Обновлено в 08:33
Игры

Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands

Похоже, Gearbox неспроста намекала на скорый анонс Borderlands 3: компания выпустила первый тизер-трейлер Borderlands Mask of Mayhem.
Обновлено 27 марта в 09:16
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