Рубль растет на открытии торгов к доллару и евроЭкономика сегодня 03:22

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов в пятницу 24 мая. Об этом говорят данные Московской биржи. Американская валюта дешевеет на 19 копеек.

Рубль растет на открытии торгов к доллару и евро

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