Финансы
Рубль растет к доллару и евро на нефти и налоговом периодеПРАЙМ вчера в 08:04
Рубль уверенно повышается против доллара и евро, отыгрывая скачок рынка нефти более чем на 2% и обновление им максимумов с ноября, сохраняющийся спрос на рублевый долг и приближение пика налогового периода апреля поддерживает курс рубля, говорят эксперты.
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Политика
Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского
Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 22:59
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено в 22:23
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Происшествия
Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров почти в 600 млн руб
Предварительный ущерб агропромышленному комплексу Забайкальского края от природных пожаров оценивается в 591 млн руб. Об этом говорится на сайте правительства региона.
Обновлено в 22:39
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено в 14:19
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 22:14
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика
Пока не с чем. В Кремле не стали поздравлять Зеленского
На следующий день после убедительной победы Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре выборов президента Украины представители высшего руководства России ограничиваются весьма сдержанными комментариями.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В Приамурье возбудили дело после нападения медведя на женщину
Следователи возбудили уголовное дело по случаю нападения медведя на 27-летнюю девушку на одной из турбаз в пригороде Благовещенска.
Обновлено в 22:37
Культура
Скончался оператор клипов Киркорова Сергей Дубровский
Оператор клипов Сергей Дубровский скончался во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Восемь человек пострадали при падении рекламного щита в Екатеринбурге
По меньшей мере восемь человек пострадали при падении рекламного щита на людей в Екатеринбурге.
Обновлено в 14:35
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретятся в Пекине 26 апреля
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 22:16
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» выиграл у «Торонто» седьмой матч
Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Стэнли. Им стал "Бостон Брюинз", нанесший поражение "Торонто Мэйпл Ливз" 5:1.
Обновлено в 21:52
Происшествия
На Поэтическом бульваре сгорели три автомобиля
Три машины были полностью уничтожены пожаром, у припаркованных рядом авто обгорели части кузова.
Обновлено в 22:02
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Футбол
Коутиньо может перейти в «Ювентус»
Сообщается, что в Турине бразилец должен заменить аргентинца Пауло Дибалу, намеренного уйти. Коутиньо перешёл в «Барселону» зимой 2018 года.
Обновлено в 20:03
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Гормост опроверг сообщения о подтоплении Лефортовского тоннеля
Информация о подтоплении Лефортовского тоннеля не соответствует действительности, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ГБУ "Гормост".
Обновлено в 09:06
Общество
В Японии приняли закон о компенсации за послевоенную практику принудительной стерилизации
Парламент Японии в среду принял новый закон о выплате компенсаций жертвам принудительной стерилизации, которая существовала в стране в послевоенный период.
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Армия и оружие
Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии
Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено в 05:40
Музыка
Рецензия: «Хроноп» - «Отчаянье и любовь»
Вадим Демидов сразу включает обаяние и доверительные интонации, и любви в этих композициях гораздо больше, чем отчаянья.
Обновлено в 21:11