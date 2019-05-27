Финансы
Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:31
Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:04 мск доллар стал дешевле на 2,75 копейки, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,445 рубля, а европейская валюта подешевела на 7,75 копейки и стоила 72,1775 рубля.
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Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолете
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Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
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Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
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Здоровье
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Авто
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Общество
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Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва на Сахалине
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Обновлено вчера в 00:55
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Опрос: россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей
Эксперты РАНХиГС выяснили, какие сферы деятельности являются наиболее перспективными для детей, по мнению их родителей.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Политика
Закрытый опрос ФСО показал рекордное недоверие бизнеса к силовикам
Бизнес-омбудсмен за изменение УПК Социологическая служба ФСО проводит опросы по заказу уполномоченного по правам предпринимателей уже третий год, и отношения с ней сложились очень конструктивные, рассказал РБК Борис Титов.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
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В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
Обновлено в 02:19
Общество
На жителя Смоленска составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о неуважении к власти
На жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол о неуважении к власти из-за картинки с президентом России Владимиром Путиным под новостью о неуважении к власти.
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Происшествия
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Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
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В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Экономика
Поставщики электроники приготовились к падению спроса от оборонки
По итогам 2019 года объем рынка электронных компонентов в России (чипы, источники питания, полупроводники и другая продукция, которая используется при производстве электроники) сократится на 5%, до $2,7 млрд.
Обновлено в 03:09
Гаджеты
130 долларов за Huawei P30 Pro. В Великобритании площадки trade-in принимают смартфоны Huawei за гроши
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Обновлено вчера в 14:45
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Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.
Обновлено в 02:26
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Российским школьникам захотели добавить новый предмет
Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году.
Обновлено в 02:54
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На Украине признали бесполезность европейских санкций против России
Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России.
Обновлено в 00:25
Экономика
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
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Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
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Обновлено в 02:28
Футбол
СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»
Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Во Владивостоке убрали с парковки упавшие бетонные блоки
Ночью вторника бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько.
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Авто
Начались продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае
Несколько недель назад на шанхайском автосалоне состоялся дебют нового внедорожного купе Volkswagen Teramont X, а сегодня стартовали продажи новинки.
Обновлено вчера в 21:34