Рубль растет к евро и снижается к долларуЭкономика сегодня вчера в 03:40

На открытии торгов Московской биржи рубль вырос к евро и снизился к доллару. Соответствующие данные содержатся на сайте регулятора. Курс доллара США вырос на 2 копейки и составил 64,49 рубля.

Рубль растет к евро и снижается к доллару

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.

Гаджеты Motorola Moto Z4 появился в продаже на Amazon за 500 долларов Moto Z4 относится к смартфонам среднего уровня, но у него достаточно высокая цена.

Гаджеты Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу Школьник из Аделаиды дважды взломал серверы Apple и скачал внутренние документы американской корпорации в надежде получить там работу.

Музыка Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения» Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.

Политика На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.

Происшествия Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.

Политика Госдеп считает «чрезвычайно провокационным» решение РФ выдавать паспорта жителям Донбасса Госдепартамент считает "чрезвычайно провокационным шагом" решение российских властей упростить процесс получения гражданства жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Шоу-бизнес 5-летняя дочь Аллы Пугачевой раскрыла секрет ее молодости Елизавета Галкина каталась на качелях, в то время как ее мама напевала Лизе трогательную песню «Куда уходит детство».

Хоккей Лучшим тренером сезона КХЛ стал Игорь Никитин из ЦСКА Лучшим тренером 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Игорь Никитин из московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости».

Авто Стали известны российские цены на новый Volvo S60 Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.

Политика В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Спорт Петербург примет чемпионат мира по волейболу Международная федерация волейбола назвала список российских городов, которые в 2022 году примут матчи мужского чемпионата мира по волейболу.

Общество Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России» Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.

Политика Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Общество NYT: умер основатель Human Rights Watch Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.

Общество В УФНС прокомментировали скандал с владельцем портала «Клерк.ру» Представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что в УФНС внимательно изучат информацию об угрозах основателю портала для бухгалтеров «Клерк.ру» Борису Мальцеву и проведут служебную проверку.

Общество Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Политика В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.