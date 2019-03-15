Рубль снижается к доллару и растёт к евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:42

Торговая сессия 14 марта демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов снижается к доллару и растёт к евро.

Рубль снижается к доллару и растёт к евро на открытии торгов

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